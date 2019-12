La crisi climàtica devora l'oxigen de l'oceà i amenaça l'ecosistema

Les amenaces a la vida marina, les pesqueres i els ecosistemes cada cop són més latents per la progressiva pèrdua d'oxigen als oceans, segons ha alertat la Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa (UICN) en un informe que va presentava ahir a Madrid durant la XXV Conferència de les Parts de la Convenció Marc per al Canvi Climàtic de l'ONU.

L'estudi adverteix que aquesta desoxigenació, provocada pel canvi climàtic i la contaminació dels nutrients, és una amenaça creixent per a les pesqueres i especialment per a grups d'espècies com les tonyines, el peix espasa i els taurons. La directora general de la UICN, Grethel Aguilar, assenyala que l'informe denuncia que l'escala dels danys que el canvi climàtic provoca sobre els oceans es converteix en el punt estrella.

«Mentre l'oceà càlid perd oxigen, el delicat equilibri de la vida marina és llançat al descontrol», ha conclòs Aguilar, que ha insistit que «els potencials efectes extrems en les pesqueres i en les comunitats costaneres més vulnerables fan les decisions que s'adoptin en el marc del Cim del Clima fins i tot més crucials». Els majors causants de la pèrdua d'oxigen són el canvi climàtic, la contaminació pels fertilitzants, les aigües residuals, els residus animals i l'aqüicultura que provoca un excessiu creixement d'algues que absorbeixen l'oxigen en la seva descomposició. En aquest sentit, ha afegit que per detenir la pèrdua d'oxigen al costat d'altres impactes desastrosos del canvi climàtic, els líders mundials han de comprometre's immediatament per tallar de manera substancial les emissions globals de gasos d'efecte d'hivernacle.

L'informe La Desoxigenació de l'oceà: Un problema de tots és el major estudi amb revisió de parts que avança més en les causes, els impactes i les possibles solucions per a la desoxigenació dels oceans, fet per 67 científics de 51 institucions de 17 països. És, doncs, «el més extens sobre els oceans». Entre les seves conclusions, afirma que les regions de l'oceà amb baixes concentracions d'oxigen s'estan expandint, amb al voltant de 700 enclavaments a tot el món afectades per les condicions de baix oxigen, quan en els anys 60 aquestes a penes arribaven a 45. En el mateix període, el volum d'aigües anòxiques, és a dir, zones completament mancades d'oxigen en l'oceà s'han quadruplicat, segons l'informe. «Estem veient ara que s'han incrementat les àrees amb baixos nivells d'oxigen dissolt al llarg d'àmplies zones de l'oceà obert», va apuntar.

El responsable de ciència marina i conservació del programa marí global i del programa polar de la UICN, Donen Laffoley, va assegurar en la presentació de l'informe que «la gent necessita sentir sobre la desoxigenació dels oceans tant com de l'escalfament global o de l'acidificació» i va assegurar als mitjans que encara hi ha moltes històries per explicar sobre aquesta qüestió.



Últim toc d'atenció

«Aquest és, potser, l'últim avís per despertar-se dels incontrolats experiments humans que estan danyant els oceans del món tant com les emissions de carboni continuïn incrementant-se», va advertir. Laffoley, un dels coautors de l'informe, va denunciar que la reducció de l'oxigen en els oceans amenaça els ecosistemes marins que ja estan, a més, sofrint l'estrès de l'escalfament global i de l'acidificació.

A més, l'estudi afegeix que per detenir aquesta «preocupant» expansió de les zones de baix oxigen, és necessari detenir i donar la volta de manera decisiva a les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, tant com la contaminació per nutrients de l'agricultura i altres fonts. «La desoxigenació està començant a alterar l'equilibri de la vida marina afavorint les espècies més tolerants a les condicions de baix oxigen, com microbis, meduses i altres tipus de calamar a costa d'altres espècies més sensibles a les condicions de poc oxigen com la moltes espècies marines, incloses algunes pesqueres», va concloure.



Àrees vulnerables

L'informe insisteix que com a resultats dels sistemes pobres en oxigen, aquestes àrees són particularment vulnerables a aquests petits canvis en l'oxigen dels oceans. Els impactes finalment afectaran centenars de milions de persones a tot el món, alerta.

En concret, afegeix que grups d'espècies com tonyines, peixos espasa i taurons són particularment sensibles al baix oxigen per la seva gran grandària i l'energia que demanden. Aquestes espècies estan començant a encaminar-se a zones d'aigües poc profundes, la qual cosa els fa més vulnerables a la sobrepesca.

Si seguim amb el mateix escenari, el 2100 l'oceà podria haver perdut entre el 3% i el 4% del seu inventari global d'oxigen. Ara bé, sota els emmascarats i canvis globals que s'estan preveient, això encara podria arribar a ser pitjor. «Es necessita una acció global urgent per abordar la qüestió i revertir els efectes de la desoxigenació», reclama la UICN.