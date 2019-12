La dona que va acollir l'ambaixador del Regne Unit va morir d'esclerosi

L'ambaixador del Regne Unit assegura que la dona que el va acollir fa 35 anys va morir per esclerosi múltiple. Hugh Elliott anima a aportar un «granet de sorra» en suport a les associacions d'esclerosi múltiple després de conèixer que la dona burgalesa que buscava per agrair-li que l'acollís a casa el 1984 , Lourdes Arnaiz, va morir amb 35 anys a causa d'aquesta malaltia. A través d'un vídeo publicat en el seu compte de Twitter, Elliott relata el desenllaç de la recerca que va donar a conèixer fa uns dies a la mateixa xarxa social on, també a través d'un vídeo, va recordar el seu primer viatge a Espanya, el 1984 i a Lourdes, la dona que el va acollir llavors a casa seva durant cinc dies quan tenia problemes.