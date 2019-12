Evo Morales surt de Mèxic i viatja a Cuba de manera «temporal»

El portaveu de la Secretaria de Relacions Exteriors de Mèxic, Roberto Velasco, va informar ahir que l'expresident de Bolívia Evo Morales ha viatjat a Cuba de manera «temporal». «Pel que fa a la informació que circula sobre Evo Morales, precisem que avui al matí el senyor Morales ha viatjat a Cuba. Segons ens va informar, és un viatge temporal. Ara per ara aquesta és la informació disponible», va informar Velasco a través del seu compte de Twitter. Morales va arribar a Mèxic per sol·licitar asil després de renunciar al seu càrrec el 10 de novembre a causa de la pressió dels militars i de l'oposició, que van denunciar un suposat frau en les eleccions del 20 d'octubre. La seva marxa del país ha provocat grans manifestacions dels seus defensors i partidaris, que han protagonitzat xocs amb les forces de l'ordre des de llavors a diferents zones de Bolívia.

Mentrestant, l'expresident de Bolívia va agrair a l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans que constatés fets de violència que podrien constituir «greus violacions als drets humans» per part de les forces de seguretat durant el govern actual i la mandatària en funcions, Jeanine Áñez , i en el marc dels episodis de violència al país després de les eleccions del 20 d'octubre.«Agraeixo a l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans per informar el món que hi va haver greus violacions als drets humans per part de govern repressor d'Añez», va fer saber el mandatari.