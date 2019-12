Suspès un professor universitari que va posar 223 zeros

Suspensió de dos anys de feina i sou. Aquesta és la resolució de l'expedient que la Universitat d'Alacant (UA) va obrir el passat mes de gener a professor de Publicitat Alessandro Cavaliere després que els alumnes es plantessin i es neguessin a fer l'examen de la seva assignatura per la forma de fer classe i d'avaluar del docent.

Més de 200 alumnes de quart curs de Publicitat i Relacions Públiques es van negar a examinar-se de Producció i Realització en Mitjans Impresos de la qual Cavaliere era responsable. Adduïen que ja en cursos anteriors Cavaliere no es presentava als exàmens i suspenia als estudiants per després donar un aprovat general a la prova final. Aquesta situació va provocar que la UA obrís un expedient disciplinari a professor. Després de seguir els tràmits pertinents, l'expedient s'ha resolt ara amb la sanció de dos anys sense sou i feina.



El docent ha presentat una demanda judicial contra aquesta mesura «per netejar el meu bon nom com a professional de l'ensenyament i de la Publicitat». Explica que «s'ha exagerat per part d'un grup d'alumnes problemes habituals que es donen en les classes i que tenen molt més a veure amb la massificació de les aules i amb errors de comunicació que amb una mala praxi docent per la meva part» . En un escrit assegura que no va poder posar a temps les notes parcials «per una gastroenteritis». Es queixa que quan «encara malalt vaig aconseguir lliurar les notes al departament ja estava en marxa l'expedient disciplinari».

Tots els alumnes suspesos

No obstant això, els alumnes es van mostrar indignats el dia de l'examen de gener i asseguraven que «és impossible que ens avaluïn d'una matèria que no hem donat i en la qual som autodidactes». A més, el treball que havien de presentar i que representava el 30% de la nota final va ser qualificat amb 223 zeros i catorze suspensos més amb altres qualificacions. Notes que els alumnes no van conèixer fins hores abans de l'examen i que van provocar la plantada estudiantil.

Davant de la situació, el Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, que dirigeix ??Jose Penades, va obrir l'expedient disciplinari que finalment ha sancionat el rector, Manuel Palomar. Des del primer moment es va nomenar a un nou coordinador de l'assignatura perquè els alumnes poguessin continuar el curs amb normalitat.