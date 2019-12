«La Unió Europea és una resposta a nacionalismes com el de Catalunya»

Barón, expresident del Parlament Europeu, advoca per recuperar el diàleg a Catalunya per frenar el nacionalisme, que defineix com «una forma de passió cega que condueix al deliri»

Expert en el procel·lós món de la política comunitària, el socialista Enrique Barón (Madrid, 1944) es va veure obligat a aplacar

amb mà de ferro i guant de seda alguns díscols diputats francesos i alemanys quan es va convertir el 1989 en el primer president espanyol de Parlament Europeu. «Vaig perdre els complexos quan vaig triomfar a Europa», proclama Barón, president de la Unió d'Europeistes i Federalistes d'Espanya, que expressa la seva confiança en què una coalició proeuropea guanyi al desembre les eleccions britàniques per tombar el Brexit.



Segueix pensant que el Regne Unit no marxarà de la UE?

El sistema polític britànic està malament i aquesta és una decisió que haurà de prendre el proper govern. Voler trencar les relacions econòmiques, comercials i humanes que s'han forjat aquests darrers 40 anys és com tallar sense anestèsia la carn d'una societat. Hi haurà noves eleccions i potser un segon referèndum. Esperem que aquestes eleccions les guanyi la coalició proeuropea de laboristes, liberals i nacionalistes escocesos.

D'on sorgeix el Brexit?

Els britànics van guanyar la guerra, però van perdre l'imperi. Sembla que ara el volen reconstruir com a alternativa a Europa, atiats per dirigents com Theresa May, que se'n va anar a l'Índia per

plantejar un tractat de lliure canvi o Boris Johnson. I aquí està també Donald Trump enredant tot el dia la política britànica i criticant al mateix temps els passos fets en el Brexit.

Però el futur d'Europa està en dubte. La recent alarma donada per Emmanuel Macron és inquietant.

De moment, el Regne Unit no ha marxat malgrat el que estan dient des de fa tres anys. Allò important ara és que els altres 27 estats membres mantenim una posició comuna conscients que encara que no volem que se'n vagin no consentirem que es desmantelli el nostre sistema.

La veritat és que hi ha un problema real perquè com a mínim

la meitat dels britànics no volen seguir a la UE.

Perquè va agradar aquest missatge de l'inexistent imperi britànic que es va barrejar amb la crisi econòmica. Els conservadors es van prendre la sortida de la UE com una mena de joc de cara o creu amb tints de ruleta russa.

Per què tants britànics no valoren la pau i la prosperitat que segons vostè està aportant la UE?

Els britànics sempre han estat en primera línia per lluitar per la llibertat d'Europa. Churchill va avalar la creació d'una Europa unida però mantenint l'imperi. El cas és que alguns polítics britànics encara no s'han assabentat que ja no són un imperi. Ells sempre han

volgut tenir una posició privilegiada per pactar i els ha agradat jugar a l'enfrontament. Ara ja no ho tenen tan fàcil perquè el 50 per cent del seu comerç exterior depèn del bloc continental. Han perdut protagonisme, no oblidem que a la City es treballa en euros.

Espanya també ha perdut protagonisme en els organismes rectors europeus durant els

últims anys.

A la vida és necessari estar despert per poder jugar. Els britànics això ho fan molt bé perquè juguen fins al minut 95. Són bons, treballadors i perseverants.

Tan malament ho estan fent els últims governs espanyols a Europa?

Solem arribar amb retard a tot, però amb molta passió. En els últims anys ens hem capficat en les nostres penes i no hem donat la deguda importància a estar als organismes rectors de la UE.

Depèn el futur de l'euro del fet que Alemanya, França, Itàlia i Espanya segueixin agafant la responsabilitat?

A l'euro som 19 països amb una quadriga formada per aquests quatre que estan al capdavant. Això l'hi vaig dir a Roma a Matteo Salvini. Si en una quadriga un cavall se surt, el normal és que mori el cavall i es destrossi la quadriga.

Els ciutadans saben que l'euro és un escut i amb les coses de menjar no s'hi juga.

Sembla que Europa ens mira

per sobre de l'espatlla i que nosaltres estem acomplexats. La sentència del Tribunal Suprem

sobre el procés pot ser un exemple.

Jo vaig perdre els complexos quan vaig triomfar a Europa. A mi no m'ha tremolat la mà en trobar-me al ple francesos o alemanys. Si algú ens mira per sobre de l'espatlla és que té un problema.

El president del Suprem, el magistrat Manuel Marchena, volia abans de res la unanimitat

del tribunal per por potser al rebuig de les instàncies europees.

Molts juristes espanyols no veien rebel·lió i alguns, només un conat de rebel·lió. El Suprem ha actuat amb responsabilitat, llum i taquígrafs. El judici no aniria a les instàncies de la Unió Europea si es planteja un recurs, sinó al Tribunal Europeu de Drets Humans lligat al Consell d'Europa en el qual es veurien aspectes processals de trencament de forma. Aspirar a la unanimitat en una sentència és important per donar-li major pes.

Com afecta el conflicte català al futur de la UE?

La Unió Europea en si és la resposta a aquest i altres nacionalismes que no són més que anacronismes.

El president francès Francoise Mitterrand va dir el 1995 que

el nacionalisme és la guerra.

El nacionalisme és una forma de passió cega que condueix al deliri. Té aspectes molt romàntics, però una cosa és tenir afecte per la teva terra i una altra erigir-se en el definidor de la destinació d'un poble excloent els que són discrepants.

Per què Europa no s'implica a fons en ajudar a resoldre aquest conflicte?

Aquest és un assumpte nostre. Espanya no ha demanat mai ajuda a Europa per aquest tema ni ha de fer-ho.

Veu alguna fórmula perquè les aigües tornin al seu curs?

És quelcom que han de resoldre els catalans i la resta dels espanyols. Tots els conflictes emotius i passionals no tenen una solució fàcil, però és necessari posar-se almenys a dialogar.

Té futur Catalunya fora de la UE?

Aquesta idea pot estar al cap d'algun il·luminat, però ni al meu ni al de la majoria dels catalans.

Fins a quin punt depèn avui Espanya de les decisions europees?

El 50 per cent de les nostres decisions econòmiques i de legislació estan vinculades amb Europa.

Quina relació té la recent picabaralla de la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, amb una diputada de Vox amb l'expulsió decidida per vostè el 1989 dels lloctinents de Jean Marie Le Pen al Parlament europeu?

En tots dos casos, els diputats amonestats intentaven imposar modificacions a l'ordre del dia faltant al respecte a la Presidència. Aquestes actituds no es poden tolerar. No vaig tenir una altra opció que fer fora durant tres dies els dos lloctinents de Le Pen.

I després vostè va haver d'enfrontar-se amb Le Pen.

Em va venir a veure l'endemà i li vaig exigir que aquestes dues persones demanessin perdó davant el ple. Va accedir. Les sortides de to en política solen ser fruit de decisions acalorades.