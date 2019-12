Arresten un home a Màlaga acusat de donar una bufetada al seu fill de 14 anys

La policia ha arrestat un home de Màlaga per haver donat una bufetada al seu fill, un adolescent de 14 anys que en diverses ocasions ha amenaçat de mort tant als seus pares com la seva germana petita. Segons el diari ABC, que va avançar la notícia, la convivència a la llar és sovint complicada per les mostres d'agressivitat del noi.

Una trucada anònima d'un veí, alertant d'una forta discussió, va activar el protocol de violència intrafamiliar. Pare i fill discutien sobre la falta de dedicació del jove als seus estudis. L'home va recriminar a l'adolescent que passava el dia jugant, i aquest va reaccionar amb violència. El pare li va acabar donant una bufetada.

La policia, un cop al domicili, va acabar arrestant l'home i traslladant el seu fill a un centre sanitari per avaluar possibles ferides.

La dona de l'home detingut i mare del menor agredit no va denunciar el seu marit.