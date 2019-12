Johnson obtindria majoria absoluta a les eleccions al Regne Unit

El Partit Conservador del primer ministre britànic, Boris Johnson, guanyarà les eleccions generals de dijous que ve amb majoria absoluta, segons indica una enquesta publicada ahir pel dominical The Sunday Times.

El sondeig, efectuat per la firma YouGov entre 500.000 persones, preveu que els tories obtindran el 43% dels vots, deu punts percentuals més que el Partit Laborista de Jeremy Corbyn.

Amb aquestes dades, l'empresa d'anàlisi Datapraxis estima que els conservadors tornarien al Parlament de Westminster amb 344 dels 650 escons en joc, 27 més que en l'anterior legislatura i 41 més que els 221 dels laboristes. Per darrere de les dues grans formacions britàniques se situarien el Partit Nacionalista Escocès (SNP) amb 47 diputats i el Liberal Demòcrata amb 14.



Immigració

El primer ministre va explicar que hi haurà tres tipus de visats de treball per als estrangers que vulguin una feina en aquest país.

Aquells amb «talents excepcionals», ha dit, no necessitaran tenir una feina acordada abans de viatjar a Regne Unit, mentre que els treballadors qualificats seran admesos quan demostrin que ja tenen una oferta d'ocupació.

Aquests dos grups de treballadors podran residir indefinidament al país, mentre que els treballadors no qualificats obtindran visats de curt termini per fer front a les necessitats de certs sectors de treball temporers, com l'agricultura.