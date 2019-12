Cinc morts i diversos ferits per l'erupció d'un volcà a l'illa blanca de Nova Zelanda

Almenys cinc persones han mort i diverses han resultat ferides la matinada d'aquest dilluns a causa de l'erupció del volcà de l'Illa Blanca, també coneguda com Whakaari, al nord de Nova Zelanda.

L'erupció s'ha produït cap a les 2.30 (hora local) a l'illa, un estratovolcà actiu d'andesita que es troba a 48 quilòmetres de l'Illa Nord de país a la badia de Plenty. Tal com han explicat les autoritats, el con ha expulsat fum i cendres.

"No sé si hi havia gent a l'illa o prop d'ella, però definitivament hi havia un grup fora i necessiten assistència mèdica", ha expressat l'alcaldessa de Whakatane, Judy Turner. "Hi ha alguns ferits i estem centrats en rescatar aquestes persones per portar-les a l'hospital", ha afegit.

Malgrat aquestes dades, el portaveu del Comando Nacional d'Operacions John Tims ha alertat en una roda de premsa que "en aquest moment és massa perillós per a la Policia i els serveis de rescat anar a l'illa".

"Està coberta de material volcànic i cendres. Sabem que la urgència és tornar-hi", ha manifestat abans d'afegir que la persona morta havia estat evacuada. De moment són 23 les persones han estat traslladades.

La primera ministra del país, Jacinda Ardern, ha informat que s'estima que prop de mig centenar de persones es trobaven prop de la zona de l'illa quan el volcà va entrar en erupció. "Tots els nostres pensaments estan amb aquells que s'han vist afectats", ha expressat.

"Sé que hi haurà una gran ansietat per part d'aquells que tinguin éssers estimats a l'illa ara mateix", ha lamentat.

El diari local 'The New Zealand Herald' ha assenyalat que diverses persones es troben en estat crític, mentre que s'ha fixat un centre d'operacions a l'hospital de Whakatane per treballar al costat del Cos de Protecció Civil, que ha demanat a aquells que viuen a prop de l'illa que romanguin a casa seva.