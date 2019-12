Desapareix un avió militar amb 38 persones a Xile

La Força Aèria de Xile (FACh) ha declarat aquesta matinada com "sinistrat" ??l'avió C130 Hèrcules que va desaparèixer aquest dilluns amb 38 persones a bord rumb a l'Antàrtida, a l'haver transcorregut les poc més de set hores d'autonomia de vol que tenia per càrrega de combustible sense que s'hagi pogut reprendre el contacte per ràdio.

L'aeronau, que es va enlairar a les 16:55 hores (19:55 GMT) de la Base Aèria Chabunco de Punta Arenas (sud) i es dirigia a la base antàrtica xilena President Eduardo Frei Montalva, on havia d'aterrar a les 19:17 hores de Santiago de Xile (22:17 GMT), tenia una càrrega de combustible com per poder volar fins a les 00:40 hora local de dimarts (03:40 GMT).

El contacte per ràdio es va perdre a les 18:13 hores (21:13 GMT) de dilluns, quan l'avió es trobava a 700 km de Punta Arenas i a 500 km del seu destí a l'Antàrtida, ha detallat en una conferència de premsa el director d'operacions de la FACh, el general Francisco Torres.

"L'avió es dóna per sinistrat perquè l'autonomia de vol es va complir. A les 00.40 es dóna per establert que a l'avió se li esgota el combustible, per tant aquest ja no es troba volant", va explicar Torres.

L'autoritat de la FACh no va descartar la possibilitat que l'avió hagi pogut amarar, ja que es tracta d'"un procediment establert a tot tipus d'aeronaus".

L'aeronau té quatre motors i pot volar encara que algun d'ells falli, va dir el general, que ha afegit que les condicions meteorològiques eren bones i estan descartades com a causants del succés.

Les autoritats van declarar l'estat d'alerta per la pèrdua de les comunicacions i van activar mitjans aeris i marítims de la Força Aèria i de l'Armada per a la recerca de l'avió i el potencial rescat dels seus passatgers.

Vaixells mercants que es troben a la zona també han estat cridats a ajudar en la recerca i a més es va informar que la Força Aèria d'Uruguai posarà un Hèrcules a treballar en aquestes tasques.

Tres civils

A bord de l'C130 Hèrcules, pertanyent al Grup d'Aviació N ° 10, viatgen 38 persones, de les quals 17 són tripulants de l'aeronau i 21 passatgers.

La tripulació al complet pertany a la FACh i d'entre els passatgers, 15 són de la FACh, tres són membres de l'Exèrcit i altres tres són civils: dues persones de l'empresa d'enginyeria Inproser i una de la Universitat de Magallanes.

L'aeronau complia tasques de suport logístic i traslladava personal per a la revisió de l'oleoducte flotant de proveïment de combustible de la base antàrtica xilena President Eduardo Frei Montalva i per realitzar tractament anticorrosiu de les instal·lacions de la zona.

El president de Xile, Sebastián Piñera; i els ministres d'Interior i Defensa, Gonzalo Blümel i Alberto Espina, respectivament, es van dirigir després de conèixer la notícia al lloc de comandament de la Base Aèria de Cerrillos, a la capital xilena, per monitoritzar la situació.

"Consternats amb desaparició d'avió Hèrcules de la FACh que viatjava amb 38 passatgers, rumb a l'Antàrtida des de Punta Arenas (...) monitoritzarem recerca i desplegament d'equips de rescat", va escriure Piñera en el seu compte de Twitter.