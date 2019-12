ERC posposa fins al gener la investidura

El líder de Podem i etern postulant a la vicepresidència del Govern, Pablo Iglesias, ho va demanar dues vegades quan l'eufòria post-acord entre ell i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, per formar Executiu el feia ser més optimista del que potser tocava: era necessari tenir govern abans de Nadal, deia. Si als profans en això de calcular terminis segons la pròpia conveniència ens semblava una aposta arriscada, imaginin als professionals d'això (polítics) o als que ara per ara semblen tenir la paella pel mànec (ERC). Per molt que la negociació s'hagi traslladat a Barcelona, on avui continuaran les reunions, Esquerra va deixar clar ahir que, durant les festes, a la taula socialista no es menjaran «torrons» d'investidura.

Així, els republicans allunyen la possibilitat que hi hagi un govern abans de finalitzar l'any i demanen nous gestos al PSOE la vigília de la reunió de les dues formacions a Barcelona i de la ronda de consultes del Rei amb els partits per sondejar les seves posicions davant la investidura de Sánchez. «No es pot negociar ni avançar amb presses, veiem molt complicat un acord abans de Nadal, gairebé impossible, perquè el pacte encara està lluny», va advertir la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, en roda de premsa posterior a la reunió de la direcció del partit.

Després de puntualitzar que tampoc creu que la investidura tingui lloc entre Nadal i Cap d'Any, Vilalta va estacar que, si el PSOE té pressa, ha de «fer gestos». Entre les raons per les quals ERC sembla no tenir pressa, hi ha diverses decisions pendents en el front judicial com, per exemple, la forma com actuarà la Fiscalia o la decisió sobre la immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, que pugui dictar el proper dia 19 el Tribunal de Justícia de la UE. A tot això cal afegir-hi el congrés dels republicans catalans previst per als dies 20, 21 i 22 d'aquest mes.

No obstant això, ERC manté la reunió d'avui amb els socialistes, la tercera que celebren per intentar acostar posicions de cara a la investidura i la primera a Barcelona. En aquesta trobada, Vilalta, que forma part de l'equip negociador del seu partit, va avançanr que ERC posarà sobre la taula les que anomena «quatre potes prioritàries» per als republicans. Es tracta, en concret, del reconeixement que hi ha un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, que es pugui parlar de tot, inclosa la fi de la repressió i el dret d'autodeterminació, que hi hagi un calendari de negociacions i que hi hagi garanties de compliment dels acords.

Equips negociadors del PSOE i d'ERC van mantenir ahir una trobada a la seu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) per preparar la tercera reunió. Segons va avançar El Periódico, la trobada va tenir lloc a la quarta planta de la seu, va començar poc després del migdia, va durar fins a la tarda, i hi van participar els equips negociadors de tots dos partits.

Tampoc sembla que JxCat vulgui posar fàcil la investidura. La diputada d'aquest partit al Congrés Laura Borràs va assenyalar que el seu grup parlamentari només es plantejaria una posició diferent al «no» si el PSOE accedeix a dialogar amb un mediador internacional present i a parlar sobre autodeterminació.

«Volem parlar del dret d'autodeterminació, de la manera en què la podem exercir, de la repressió i de certs drets humans que es vulneren», va afirmar la portaveu de JxCat a la cambra baixa en una roda de premsa celebrada a Brussel·les amb motiu de la reunió de tots els grups parlamentaris del seu partit. Després una primera trobada entre PSOE i JxCat dimecres, Borràs va revelar que Adriana Lastra va citar el seu grup parlamentari a una nova reunió aquesta setmana, per a la qual encara no hi ha data confirmada.

Per altra banda, des de l'oposició se segueixen produint crides a Sánchez perquè recapaciti, faci marxa enrere i explori la via d'un govern amb el suport de forces constitucionalistes. «Ara és el moment perquè Sánchez miri al centre i corregeixi quins són els seus aliats», va assegurar el portaveu adjunt de Ciutadans, Edmundo Bal, que va expressar el seu desig que la reunió d'avui amb ERC no se celebri.

Bal va recordar que Sánchez s'ha compromès a reunir-se «la setmana que ve» amb la portaveu parlamentària de la formació taronja, Inés Arrimadas. «L'agenda d'aquesta setmana és complicada, ja ho va dir Arrimadas, que existeixen aquests contactes i la voluntat que la reunió es produeixi», va dir.

Ciutadans no és l'únic partit que demana a Sánchez que faci marxa enrere. També des del PP, un dels seus pesos pesats, el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, va sol·licitar al cap de l'Executiu que torni a «la casella de sortida» i que s'abraci únicament a la Constitució, quelcom que, segons ell, implica aturar un eventual acord amb ERC.



Respectar la Constitució

En termes similars, el president dels populars a Catalunya, Alejandro Fernández, va llançar una advertència al PSOE i a ERC, en el sentit que qualsevol negociació per a una eventual investidura «ha de fer-se dins dels marges de la llei, amb respecte a la separació de poders i sempre dins de la Constitució».

Des del, Govern la ministra portaveu en funcions, Isabel Celaá, i la d'Economia i Empreses, Nadia Calviño, van destacar la necessitat que Espanya tingui un Govern «com més aviat millor». «Mai som pessimistes, no podem ni concedir-nos pessimisme ni cap altra valoració», va puntualitzar Celaá des de la seu de la Cimera de Clima de Madrid. També des d'allà, Calviño va destacar la importància de tenir un Govern «plenament operatiu» i amb perspectiva d'estabilitat per als propers anys.