Finlàndia tindrà la primera ministra més jove del món amb només 34 anys

Dona ambiciosa i carismàtica, la socialdemòcrata Sanna Marin ha tingut una carrera política fulgurant que culminarà aquesta setmana quan, malgrat la seva curta experiència, sigui nomenada als seus 34 anys acabats de fer com a primera ministra de Finlàndia i la més jove del món. Després de només sis mesos a l'executiu de Hèlsinki, on ocupava la cartera de Transport i Comunicacions, Marin va ser la primera persona a postular-se per succeir a la Prefectura de Govern Antti Rinne, qui es va veure forçat a dimitir dimarts passat després de perdre la confiança dels seus socis de centre liberal.

L'ultimàtum dels centristes, que van amenaçar d'avalar una moció de censura de l'oposició si Rinne no renunciava immediatament, va obligar el Partit Socialdemòcrata (SDP) a triar un nou candidat a primer ministre per salvar la coalició de centreesquerra i evitar eleccions anticipades. La persona escollida per l'SDP va ser Marin, qui en una disputada votació es va imposar per 32 suports contra 29 al seu únic rival, el portaveu parlamentari socialdemòcrata, Antti Lindtman.

La jove política, que a més ocupa la vicepresidenta de l'SDP, representa l'ala més progressista i ecologista del partit, de manera que els analistes auguren un lleuger gir cap a l'esquerra per als tres anys i mig que queden de legislatura. «Vinc d'una família amb pocs recursos i jo no hagués tingut possibilitats de tenir èxit i progressar si no tinguéssim un sòlid estat de benestar i un bon sistema educatiu», va afirmar.

Feminista convençuda i defensora dels drets de les minories sexuals, es va criar en una família formada per la seva mare lesbiana i la seva parella dècades abans que la llei finlandesa reconegués el matrimoni homosexual. «Soc d'una família homoparental i això m'ha condicionat perquè la igualtat i els drets humans siguin molt importants per a mi», va explicar.