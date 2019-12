L'erupció d'un volcà causa almenys 5 morts a Nova Zelanda

l'erupció del volca de l'illà blanca, també coneguda com a Whakaari, al nord de Nova Zelanda, va causar almenys 5 morts, segons l'últim balanç ofert per la primera ministra, Jacinda Ardern, que va alertar que hi ha diversos ferits hospitalitzats en estat crític. Ardern va assenyalar que entre els ferits hi ha neozelandesos, però també turistes d'Austràlia, Estats Units, Regne Unit, la Xina i Malàisia. El subcomissari d'operacions de la Policia, John Tims, va descartar que encara hi hagi supervivents a l'illa i va confirmar 31 hospitalitzats. En total hi havia 47 persones a l'illa en el moment de l'erupció. Tims va explicar que els serveis d'emergència no poden arribar fins a l'illa per motius de seguretat. «L'entorn físic no és segur», va assenyalar.