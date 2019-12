Allau de crítiques a Boris Johnson per rebutjar mirar la foto d'un nen malalt

El primer ministre i líder conservador britànic, Boris Johnson, va ser criticat després negar-se a mirar la fotografia d'un nen de quatre anys malalt i arrabassar el mòbil al periodista que li mostrava, posant-lo a la seva butxaca. Durant un acte de la campanya electoral, Johnson va treure el telèfon al periodista d'ITV Joe Pike quan, en preguntar-li sobre l'estat de la sanitat pública, aquest li va voler ensenyar la imatge de Jack Willimant, que, afectat amb possible pneumònia, va haver de dormir a terra per falta de llits en un hospital de Leeds. Després de la seva reacció inicial, que Pike va penjar a Twitter, el líder conservador finalment es va treure el mòbil de la butxaca, va mirar la foto a la pantalla i va lamentar els fets, encara que va insistir que la major part dels britànics tenen millors experiències «que aquest pobre nen» que va haver d'esperar per set atès en un hospital.