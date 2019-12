Desapareix un avió xilè amb 38 passatgers mentre es dirigia a l'Antàrtida

Xile busca contrarellotge l'avió militar C-130 Hèrcules que va desaparèixer dilluns amb 38 persones a bord quan es dirigia a l'Antàrtida per realitzar tasques de manteniment a la base xilena Presidente Eduardo Frei Montalva, una de les més grans de el continent gelat. «Estem fent tots els esforços humanament possibles per poder trobar-los tot i que les condicions són extremadament difícils», va reconèixer el president xilè, Sebastián Piñera, que es va declarar «consternat» i va cancel·lar un viatge a Buenos Aires per assistir a la presa de possessió del president argentí, Alberto Fernández.

«No hi haurà cap limitació per aclarir el que va passar i aconseguir trobar el C-130 i algun supervivent», va assegurar per part seva el ministre de Defensa, Alberto Espina, qui es va traslladar a Magallanes, la regió més austral de Xile, a 3.000 quilòmetres a sud de Santiago, per supervisar la recerca.

L'aeronau es va enlairar dilluns des de Chabunco, a la ciutat meridional de Punta Arenas, i havia d'aterrar poc més de dues hores després a l'Antàrtida, però es va perdre el contacte amb ella quan sobrevolava el mar de Drake, que separa Sud-amèrica del continent gelat i les aigües del qual estan considerades les més turbulentes de tot el planeta. L'operatiu de recerca cobreix un radi de 96 quilòmetres al voltant del punt en què es va perdre el contacte amb l'aparell.