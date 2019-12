Un home mata 6 persones a trets en un hospital i es treu la vida a Txèquia

Sis persones van morir i tres van resultar ferides, una d'elles de gravetat, en un hospital de la ciutat txeca d'Ostrava on un home de 42 anys va disparar indiscriminadament contra els presents, fugint després i treient-se la vida quan era perseguit per la policia. «L'autor del crim, que va ser identificat, es va suïcidar», va confirmar el ministre d'Interior, Jan Hamacek, que no va revelar detalls sobre els motius de l'atemptat.

Hamacek va assenyalar que les tasques de recerca van acabar en localitzar a diversos quilòmetres de l'hospital el cotxe Renault Laguna platejat en què havia fugit l'autor dels trets. L'atacant, un enginyer de construcció de 42 anys nascut a la ciutat d'Opava, va ser localitzat dins el vehicle amb un tret al cap. L'home estava convençut d'estar greument malalt i que ningú volia atendre'l.

El succés va tenir lloc poc després de les set del matí a la sala d'espera del Departament de Traumatologia de l'Hospital Facultatiu d'Ostrava, al nord-est de país centreeuropeu, quan un home sense tinença legal d'armes va obrir foc a curta distància contra les persones que esperaven al centre sanitari.

Un dels ferits es troba en estat greu a l'UCI i dos més han estat operats i estan fora de perill. Centenars de persones, entre pacients i personal de l'hospital, van ser evacuats, mentre que l'activitat als centres universitaris adjacents va quedar interrompuda. La República Txeca va registrar una matança similar amb vuit morts fa quatre anys a Uhersky Brod.