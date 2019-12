La Junta d'Andalusia troba tres caixes fortes amb documents dels EROs

La Junta d'Andalusia va localitzar tres caixes fortes a l'agència pública Idea amb «papers dels EROs», entre els quals es troben alguns que els reclamaven els jutjats que investigaven aquest frau, segons va avançar el conseller de Presidència, Elías Bendodo (PP). En la roda de premsa posterior al Consell de Govern, Bendodo va assegurar que ha posat els documents a disposició del jutjat d'instrucció 6 de Sevilla, que instrueix la macrocausa dels EROs, i va acusar els anteriors governs socialistes de «ficar a les caixes fortes els documents que durant anys li han reclamat els jutjats» relatius a casos relacionats amb el frau dels EROs.

El més cridaner fins ara, va explicar Bendodo, és la localització d'un conveni privat, sense logotip oficial de la Junta, signat el 30 de desembre de 1998 pel llavors conseller de Presidència Gaspar Zarrías, relatiu als ajuts de més de «8.000 milions de pessetes» concedits per la Junta a l'empresa de Jaén Cárnicas Hijos de Andrés Molina (Hamsa) i en la qual es diu textualment que eren considerats il·legals per la UE i que la Junta «renuncia a reclamar-los».

Segons va explicar, el conveni recull també la compravenda de Cárnicas Molina per part de Campofrío i per això la Junta li va concedir diverses ajudes de «471 milions de pessetes i una altra de 314 milions» a canvi de la creació de 300 llocs de treball fixos, que són els que integraven la plantilla de Hamsa. A més, Campofrío es comprometia en aquell conveni a invertir «4.000 milions de pessetes en quatre anys» i la Junta «a concedir-li tots els ajuts que, com a mesures de foment de l'ocupació, prevegi la legislació vigent». Una setmana després de signar-se aquest conveni, l'expresident de la Junta Manuel Chaves i l'exconseller Gaspar Zarrías es van reunir amb els treballadors de Hamsa a Jaén, va assenyalar.

Aquesta troballa de la setmana passada es va produir gràcies a un funcionari d'Idea que va informar el director general de l'Agència d'Innovació i Desenvolupament d'Andalusia de l'existència de tres caixes fortes d'un metre d'altura a les instal·lacions d'aquesta entitat a Sevilla amb nombrosa documentació sobre els EROs, que està sent analitzada i «llançarà molta llum» sobre la gestió dels governs socialistes, segons Bendodo.

En aquest sentit, va avançar que s'aniran coneixent més casos en les properes setmanes perquè la «sentència dels EROs va activar un mecanisme que permetrà que aparegui informació» que la Junta va negar en moltes ocasions als jutjats i que «va guardar sota clau».

Altres documents trobats fan referència a un préstec el 1999 a Primayor, investigada en el cas dels EROs, i un altre de 5,8 milions a Hamsa que va passar pel Consell de Govern el 1999, i es reconeix que és un «préstec pont fins al cobrament de subvencions, de les quals encara queden per recuperar 3,7 milions», va explicar.

El conseller de Presidència va assenyalar que s'està demostrant que «tot el Consell de Govern coneixia el sistema» que l'executiu andalús va posar en marxa el 1999 per saltar-se els controls a les subvencions i ajudes concedides als treballadors afectats pels EROs d'empreses en crisi.

El PSOE andalús va denunciar el «muntatge» i les «mentides» del conseller de la Presidència i va assegurar que aquesta documentació «de fa 21 anys» mai ha estat requerida pel jutjat.

Per part seva, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, va demanar al cap de l'executiu en funcions, Pedro Sánchez, que assumeixi responsabilitats polítiques. Segons el seu parer, no és admissible que no doni «la cara» i vulgui «enllestir» aquest assumpte en uns segons en una compareixença pública.

Montesinos va destacar que aquestes caixes fortes «ja estan als jutjats» perquè han estat remeses pel Govern andalús que dirigeix Juanma Moreno, però va assenyalar que, a banda de la via judicial, cal «assumir responsabilitats polítiques». «És intolerable i un escàndol majúscul que el senyor Sánchez hagi enllestit aquest escàndol en només uns segons en una compareixença pública i no ho consentirem», va afegir.