Així és l'AVLO, l'AVE "low cost" que farà el trajecte Barcelona-Madrid a partir del 6 d'abril

El nou servei de tren d'Alta Velocitat de baix cost de Renfe, anomenat "AVLO" (alta velocitat low cost), començarà a funcionar el 6 d'abril del 2020 al trajecte entre Barcelona i Madrid.

Els bitllets per a aquest nou servei de baix cost es començaran a vendre abans que acabi el mes de gener perquè, coincidint amb la Setmana Santa, es posi en servei l'AVLO de la línia Madrid-Saragossa-Barcelona.

La previsió és anar estenent aquest model de tren a altres línies ferroviàries.

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha destacat que es tracta d'un producte d'alta qualitat i preu reduït, de manera que l'Alta Velocitat ja no serà un producte només enfocat a viatges de negocis, sinó que "s'obre a famílies, a joves i a altres col·lectius que ho feien servir de forma molt ocasional".

Els nous trens "AVLO" augmenten el nombre de places dels AVE un 20% i comptaran amb 438 places, ja que només hi haurà classe turista i es prescindirà del vagó cafeteria, encara que hi haurà màquines expenedores d'aliments i begudes repartides pel tren.

El ministre de Foment ha indicat que aquest nou producte contribueix a fer el ferrocarril "més inclusiu, més competitiu i més sostenible", i "els serveis es configuraran perquè tinguin un preu reduït sense perdre les seves característiques de velocitat, puntualitat i seguretat".

De moment, Renfe no ha revelat el preu que tindran els bitllets d'aquest tren de cost reduït, tot i que han assenyalat que en propers dies s'aniran avançant més dades.

Ábalos, en la seva intervenció per presentar el nou tren de baix cost, ha manifestat que "representa una resposta de Renfe a l'entorn més competitiu que sorgirà amb la liberalització d'aquí a un any" i ha afegit que es tracta d'"un producte modern, ajustat a un altre tipus de demanda, però que respectarà el servei d'alta qualitat".

Ha subratllat la feina que hi ha darrere d'aquests trens, "feta en un temps rècord, però amb serietat i compromís", com també ha elogiat l'impuls donat en els últims mesos a algunes grans infraestructures de rellevància com el Corredor Mediterrani, l'AVE a Galícia o Astúries, així com la renovació del material de Renfe per més de 3.000 milions d'euros, "que permetrà retirar trens amb gairebé mig segle d'antiguitat i fer possibles nous serveis".

"Esperem seguir augmentant la inversió en la xarxa ferroviària perquè això és essencial perquè puguem millorar els serveis de Rodalies, els corredors de mercaderies i la modernització de les connexions més deficients", s'ha compromès el ministre en funcions, que ha ressaltat a més que el nombre de persones que fan servir el ferrocarril està ara en màxims històrics, amb 511 milions de viatgers en tots els serveis de Renfe a l'últim any, 22 milions d'ells en els serveis d'AVE.

Dins dels plans de futur, ha esmentat el repte de la digitalització i la innovació tecnològica, així com la contribució del ferrocarril a la lluita contra el canvi climàtic, ja que aquest mitjà de transport "consumeix fins a un 90% menys d'energia per unitat transportada que d'altres mitjans i, a més, la majoria d'aquesta energia és elèctrica".