Els partits minoritaris no es posen d'acord per organitzar el Grup Mixt

Els partits minoritaris del Congrés tenen clara la necessitat d'ordenar el nou Grup Mixt, que actualment consta de 21 diputats d'una desena de partits, però no es posen d'acord en com fer-ho. El termini per registrar-se acaba a la tarda d'avui i la presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, ja ha convocat una reunió per resoldre l'assumpte.

Guanya pes l'opció que Coalició Canària (CC), Unió del Poble Navarrès (UPN), Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) i Terol Existeix registrin avui la seva petició. Encara que fonts d'aquestes formacions asseguren que la decisió no està presa, sí que reconeixen que el treball es troba gairebé perfilat, de manera que només queda polir el nom que donaran a aquest futur i probable grup. L'organització interna, la designació de qui serà portaveu i qui portaveu adjunt o quins seran els torns per ocupar dos llocs, està pràcticament enllestida.

Paral·lelament, els partits minoritaris van ser els primers a mantenir la reunió amb el Rei prèvia a la designació avui d'un candidat a la investidura. En aquest sentit, Foro Asturias, Terol Existeix i el Partit Regionalista de Cantàbria van transmetre al Monarca el seu rebuig a hipotètiques concessions de Pedro Sánchez als partits independentistes per aconseguir el seu suport en la investidura.

Felip VI va completar amb el líder de Més País-Equo, Íñigo Errejón, la primera jornada de la ronda de consultes. L'ex-número dos de Podem està a favor que hi hagi un govern progressista i un acord de legislatura per donar-li estabilitat, posant el focus en les polítiques socials, d'igualtat i mediambientals.

La ronda de consultes continuarà avui amb Alberto Garzón (IU); Aitor Esteban (PNB); Jaume Asens (En Comú Podem); Laura Borràs (Junts per Catalunya); Inés Arrimadas (Ciutadans); Pablo Iglesias (Podem); Santiago Abascal (Vox); Pablo Casado (PP) i Sánchez (PSOE).