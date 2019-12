PSOE i ERC constaten «avenços» per «canalitzar el conflicte polític català»

Els negociadors de PSOE i ERC van constatar «avenços» en les converses per concretar els «instruments» per «canalitzar el conflicte polític català» i per a una eventual investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, després la tercera reunió que van celebrar a Barcelona. «Hem constatat avenços en la definició dels instruments necessaris per canalitzar el conflicte polític sobre el futur de Catalunya, que desitgem abordar des del respecte i el reconeixement institucional mutu», van exposar en un comunicat conjunt.

El comitè negociador es va reunir durant més de dues hores i mitja a la sala de la comissió de govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), situada a la setena planta de la seu de l'ens metropolità. De la mateixa forma que en les reunions anteriors, van acudir a la cita José Luís Ábalos, Adriana Lastra i Salvador Illa, per part de PSOE-PSC, i Marta Vilalta, Gabriel Rufián i Josep Maria Jové, per part d'ERC.

En el breu comunicat, de només tres paràgrafs, les dues formacions van destacar el clima de «cordialitat» en què es va desenvolupar la trobada, tot i el posat seriós que mostraven els presents en les imatges que van prendre els mitjans. En acabar la reunió, els participants van marxar en diversos cotxes, que van sortir directament per l'aparcament, i van evitar així els periodistes que els esperaven a la porta l'edifici.

A la nota conjunta, socialistes i republicans van relatar que, durant la reunió, «s'ha abordat la recuperació de drets socials, civils i laborals», uns punts dels quals no van donar més detalls, però sí que van destacar que havien apreciat «coincidències notables».

Paral·lelament, el portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, va confirmar que el seu grup ha retirat una moció sobre l'autodeterminació que s'havia de debatre al ple per no entorpir les negociacions d'investidura. Pujol va explicar que el grup ha pres aquesta decisió «després d'interpretar que a Madrid ara hi ha una negociació i que el debat de la moció podria generar elements de complicació en aquests moments de negociacions».

La moció, en què es torna a insistir en el dret d'autodeterminació de Catalunya, «ara podria ser malinterpretada i usada pel PSOE per no tenir una actitud positiva en aquest moment del debat i de les negociacions», va explicar. «L'aportació que fem és deixar sobre la taula per ara aquesta moció», va afegir.



La moció, de moment al calaix

Amb tot, Pujol va afirmar que guarden la moció per tornar a introduir-la en els debats del Parlament «arribat el moment» perquè recull el seu punt de vista sobre «les relacions entre Espanya i Catalunya» i «aquesta postura no canvia, segueix sent la mateixa».

Per part seva, la diputada de la CUP Maria Sirvent va assegurar que JxCat i ERC busquen l'«encaix» entre Catalunya i l'Estat i l'estabilitat institucional «en lloc de reivindicar l'exercici del dret a l'autodeterminació». Sirvent va afegir que la situació del país és «greu» i que qualsevol intent de JxCat i ERC de rebaixar la tensió «portarà a una situació contrària». Va insistir en la mobilització al carrer i en el poder popular per forçar una taula de mediació internacional que faci reconèixer el dret a l'autodeterminació.

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, va considerar «molt preocupant» el comunicat conjunt de PSOE, PSC i ERC perquè veu un «reconeixement mutu institucional» pel qual ca demanar que Sánchez aclareixi si tractarà Quim Torra com un cap d'Estat. Va recordar que, un mes després de les eleccions, el PSOE segueix negociant «a la penombra» amb els independentistes i va exigr a Sánchez que digui si tractarà «d'igual a igual» la Generalitat i la situarà al nivell dels governs de França o Alemanya.