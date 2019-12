Greta Thunberg, la més jove en ser considerada Persona de l'Any per la revista «Time»

La revista Time ha guardonat Greta Thunberg amb el premi Persona de l'Any per la seva influència en la lluita contra el canvi climàtic aquest any. La jove activista sueca de 16 anys es converteix així en la més jove de la història a rebre aquesta distinció. La revista va anunciar el guardó en un reportatge amb la protagonista durant la seva travessia en catamarà per arribar a Madrid i participar en la COP25 que va començar divendres passat.

En poc més d'un any, concretament de d'agost del 2018, Thunberg ha aconseguit mobilitzar el món i ha estat capaç que el seu missatge arribi als líders polítics. Al setembre va comparèixer davant l'ONU i va advertir que si els líders fallaven no els ho «perdonaria». «La gent està patint i morint i vostès només poden parlar de diners», va afirmar.