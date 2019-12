La reforma de les pensions a França no s'aplicarà als nascuts abans de 1975

Després de dos anys de concentracions i una setmana de forta protesta social, el Govern francès va presentar ahir una reforma de les pensions per instaurar un sistema universal per punts, però es va trobar amb el rebuig immediat dels sindicats. El projecte formava part del programa electoral de l'ara president, Emmanuel Macron, i la filtració dels seus eixos principals ha provocat des de dijous passat diferents vagues en el transport i altres sectors que han paralitzat parcialment el país. En tot cas, la reforma de les pensions que prepara el Govern només s'aplicarà als nascuts a partir de 1975, amb el que la generació més propera a la jubilació no ha de tenir por de perdre drets adquirits.

Ahir es va detallar el seu contingut i es va presentar, en paraules del primer ministre, Édouard Philippe, com un model «universal, just i responsable», cridat a acabar amb un sistema que varia segons les professions i si s'ha treballat en el sector públic o en el privat. El futur sistema universal, que acaba amb els 42 règims vigents i que l'Executiu presentarà en Consell de Ministres a finals de gener, implanta un sistema per punts el valor del qual serà concertat pels agents socials «sota el control del Parlament».

Per calcular la jubilació, els punts adquirits durant la carrera professional es convertiran en euros i s'indexaran amb els salaris i no amb els preus, tot i que una «regla d'or» evitarà que puguin baixar. El Govern contempla establir una pensió mínima: una persona que hagi percebut tota la vida laboral el salari mínim rebrà 1.000 euros nets el 2022, i el 85% del salari mínim a partir de 2025. Les autoritats estableixen en 62 anys l'edat mínima per jubilar-se, però deixen clar que la situació actual requereix treballar més temps: el 1950 hi havia quatre actius per cada jubilat, i avui només són 1,7.