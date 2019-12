El Regne Unit afronta unes eleccions que decidiran el futur del Brexit

El Regne Unit afronta aquest dijous unes eleccions que han de decidir el futur del Brexit. Laboristes i conservadors es juguen aconseguir la majoria suficient que els permeti tirar endavant el seu full de ruta per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. El candidat conservador i actual primer ministre, Boris Johnson, demana als electors majoria parlamentària per sortir del bloc el 31 de gener, tal com va acordar en la darrera extensió, forçat pel parlament de Westminster. Per la seva banda, el líder laborista, Jeremy Corbyn, proposa negociar un nou acord amb la Unió Europea que deixi en paper mullat el de Johnson i després sotmetre'l a referèndum. A la consulta, també s'inclouria l'opció de seguir a la Unió Europea.

Després d'aconseguir un acord amb Brussel·les que, com en les anteriors ocasions, no va rebre l'aval del parlament britànic perquè els 'tories' van perdre la majoria, la convocatòria d'eleccions de Johnson és l'últim recurs del conservador per recuperar el control de la Cambra dels Comuns.

La majoria absoluta li permetria donar llum verda al seu acord de sortida amb Brussel·les i materialitzar el Brexit el 31 de gener sense més ajornaments per passar a negociar després, segons el seu full de ruta, una "bona" relació comercial amb la Unió Europea.

A més, a Johnson li afavoreix el fet que el Partit del Brexit no hagi fet campanya contra ell i, més encara, que no hagi presentat candidats en gairebé 300 districtes actualment en mans dels 'tories'. El Partit del Brexit sí que s'ha presentat en aquells districtes controlats pels laboristes en una estratègia que busca restar possibilitats a la celebració d'un nou referèndum sobre el Brexit.

Per guanyar vots al seu favor, Johnson adverteix de les conseqüències que pot tenir continuar amb bloqueig parlamentari. De fet, té el precedent de l'exprimera ministra Theresa May que, després d'aconseguir també un acord amb Brussel·les, va haver de dimitir en no poder tirar-lo endavant a Westminster després de fins a dues pròrrogues.

Corbyn, amb una posició més ambigua sobre el Brexit, defensa una fórmula diferent a la dels conservadors: promet tenir un nou acord amb Brussel·les en sis mesos que després sigui votat en un nou referèndum que incorporaria també l'opció d'anular la sortida del bloc comunitari. Corbyn, però, es compromet a ser "neutral" i no fer campanya per cap de les dues opcions.

Conscient de les discrepàncies que genera el Brexit tant en el sí del partit com entre els seus votants, el laborista ha centrat la seva campanya en els serveis socials i ha fet del Sistema Nacional de Salut, l'NHS, una peça clau de la seva estratègia. "Posarem diners a les seves butxaques perquè ho mereixen. Els rics i els grans empresaris ho pagaran", promet Corbyn.

Amb els col·legis electorals oberts des de les set del matí fins a les deu de la nit, el resultat de les eleccions no se sabrà fins la matinada.

Les enquestes no descarten un parlament sense majoria

En el que tots els partits coincideixen que són "les eleccions més importants en una generació" –i les terceres en poc més de quatre anys-, les enquestes són favorables a Johnson, però la tendència li va en contra per la remuntada de Corbyn.

La distància entre conservadors i laboristes als sondejos s'ha anat escurçat durant la campanya. La darrera gran enquesta abans dels comicis rebaixa la majoria de Johnson de 68 a 28 diputats i el marge d'error no descarta una Cambra dels Comuns sense hegemonia.

Aquesta enquesta donaria 339 escons als Conservadors, 231 als laboristes, 41 als independentistes escocesos de l'SNP i 15 als liberal-demòcrates en un parlament de 650 diputats.

Un dels factors que podria tenir un paper rellevant a l'hora de decidir les majories al parlament és el vot tàctic. En ser un sistema majoritari i no proporcional, només el candidat amb més vots guanya en cada circumscripció electoral i la resta obté cap representació.

La majoria són 'tories' o laboristes, però aquelles que fluctuen entre els dos partits poden ser decisives. En aquest sentit, pot haver ciutadans que variïn el seu vot per derrotar un partit concret, cosa que podria ser clau per a una majoria conservadora o per un parlament sense majories.

Els dos principals diaris britànics –The Guardian i The Times- també han jugat el seu paper en la campanya. The Guardian ha criticat el "sectarisme" tant de Johnson com de Corbyn. Amb tot, el diari ha qualificat "d'indignant" la posició de Johnson com a primer ministre i considera que una victòria del conservador seria "molt pitjor que un govern dirigit per Corbyn". Per la seva banda, The Times s'ha inclinat més pel candidat conservador.

La Unió Europea, a l'espera del vot dels britànics

Brussel·les té especialment en aquesta ocasió els ulls posats en el resultat dels comicis al Regne Unit. Les eleccions, que coincideixen amb la cimera europea que reuneix els caps de govern i d'estat de la Unió Europea a Brussel·les, marcaran la forma en què s'afrontarà el Brexit, és a dir, si segueix el bloqueig o si la sortida es materialitza finalment.

Fonts europees avisen que "sigui quin sigui" el resultat de les eleccions, la Unió Europea està "preparada per començar les negociacions per a la relació futura quan hi hagi el Brexit". El bloc comunitari manté així la seva posició a l'espera del rumb que pugui prendre el Brexit després del vot dels britànics.