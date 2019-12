La xifra de morts per l'erupció d'un volcà a Nova Zelanda s'eleva a vuit

El balanç de víctimes mortals a causa de l'erupció d'un volcà a l'Illa Blanca de Nova Zelanda va pujar a vuit, després de la mort de dos dels ferits que es trobaven ingressats. Així mateix, altres nou persones continuen desaparegudes a l'illa, sense que els equips d'emergència hagin pogut accedir a la zona a causa dels creixents tremolors registrats a les últimes hores. Un total de 27 persones continuen ingressades a unitats de cures intensives de diversos hospitals, la majoria d'elles amb cremades a almenys el 30 per cent del seu cos.

«Preveiem que necessitarem 1,2 milions de centímetres quadrats addicionals de pell per atendre els pacients», va afirmar un responsable mèdic de la zona, Peter Watson.

Watson va explicar que les cremades són especialment greus pels gasos i els químics derivats de l'erupció de volcà. «Han necessitat un tractament més ràpid que en el cas de cremades que siguin només tèrmiques», va afirmar, tot parlant de l'inici d'«un procés molt llarg» que durarà «diversos mesos» per part dels pacients.

Les autoritats, mentrestant, segueixen de prop l'evolució de les condicions a l'Illa Blanca, on encara podria registrar-se una nova erupció massiva com l'ocorreguda dilluns. Un expert vulcanòleg, Graham Leonard, va advertir a Wellington que «els paràmetres empitjoren per moments». La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, va afirmar que els serveis d'emergència «estan molt, molt disposats a tornar» a l'illa.