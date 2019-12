Boris Johnson obté una aclaparadora majoria absoluta

El partit conservador britànic ha guanyat amb majoria absoluta les eleccions al Regne Unit, superant còmodament els 326 escons necessaris per aprovar el seu acord del Brexit. "Sembla que aquest govern conservador ha aconseguit un nou i poderós mandat per fer complir el Brexit", ha assegurat Johnson de matinada des de Londres. Segons el primer ministre, ha estat una "elecció històrica" que li dona una "oportunitat per respectar la voluntat democràtica del poble britànic". Amb gairebé tots els escons declarats, Johnson supera els 358 diputats, mentre que els laboristes n'obtenen poc més de 200. De fet, els 'tories' s'han imposat en zones tradicionalment laboristes però amb un fort suport pel Brexit.