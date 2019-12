L'independentisme arrasa a Escòcia i reclama un nou referèndum

Victòria contundent dels independentistes escocesos a les eleccions britàniques de dijous. El Partit Nacional Escocès (SNP) ha aconseguit 48 dels 59 escons en joc, un augment de 13 diputats que reforcen la seva petició per a un segon referèndum d'independència. "Boris Johnson té un mandat per treure Anglaterra de la Unió Europea però ha d'acceptar que jo en tinc un per donar a Escòcia una tria alternativa per al seu futur", ha assegurat la primera ministra escocesa i líder de l'SNP, Nicola Sturgeon. "Escòcia ha enviat un missatge molt clar: no volem un govern de Boris Johnson i no volem marxar de la UE", ha afegit.

Amb el recompte finalitzat, l'SNP ha obtingut un 45% dels vots, una xifra similar a la del 'sí' del referèndum del 2014, però que Sturgeon admet que no és totalment independentista. Segons ha indicat la líder de l'SNP, els seus votants mostren un "clar suport a què Escòcia hauria decidir el seu futur". Sturgeon es va comprometre a enviar al 10 de Downing Street una carta per exigir un nou referèndum abans de Nadal.

Els conservadors han perdut un diputat a Escòcia, i es queden amb 6, mentre que els liberal demòcrates han vist com queia la seva líder a tot el Regne Unit, Jo Swinson, que s'ha quedat sense escó i ha hagut de dimitir. Malgrat això, el resultat liberal demòcrata a Escòcia ha estat molt millor que al 2017, ja que la formació ha obtingut 4 diputats, i partia de zero. Els laboristes s'han esfondrat, igual que a la resta del Regne Unit, i s'han quedat només amb 1.