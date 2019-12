Morales viurà a l'Argentina com a refugiat sense poder fer declaracions polítiques

L'expresident bolivià Evo Morales, que va viatjar a Cuba la setmana passada per a una consulta mèdica, va arribar a l'Argentina procedent de Mèxic, va confirmar el ministre d'Exteriors, Felipe Solá. «Ve per quedar-se a l'Argentina, suposo», va afegir el canceller, que va assegurar que «volem que es comprometi a no fer declaracions polítiques».

Solá va afirmar que Morales «ve de Mèxic i no ha tingut problemes en el vol regular. Per a nosaltres és una obligació ètica i moral i un dret humà oferir assistència a algú que és un perseguit polític». L'excap d'Estat va arribar a l'Aeroport Internacional de la localitat de Ezeiza acompanyat del seu excanceller Diego Pari i de qui va ser ministra de Salut, Gabriela Montaño, i segons Solá avui arribarà l'exvicepresident, Álvaro García Linera. Tots ells, juntament amb Sacha Llorenti, exambaixador de Bolívia a les Nacions Unides, van demanar asil per entrar al país, «però ells estan signant, a l'hora d'entrar, la petició de refugi, que és una condició diferent. S'acaba la condició d'asil quan tinguin la condició de refugiats», va afegir el canceller.

En aquest sentit, va aclarir que la condició de refugiat la dona el Ministeri d'Interior i «va ser concedida en poques hores». «La norma d'asil no està reglamentada, en canvi l'altra, la de refugiat, la pot demanar una persona que estigui ja al país», va aclarir el ministre d'Exteriors.

L'arribada de Morales al país austral, on ja estan vivint els seus fills des de finals de novembre, es va produir menys de dos dies després que el peronista Alberto Fernández assumís la Presidència d'Argentina, en substitució del conservador Mauricio Macri.



Viatge a Cuba

Morales va abandonar el seu país el passat 11 de novembre després que les Forces Armades el forcessin a deixar el càrrec i va rebre asil a Mèxic. El 6 de desembre, fonts diplomàtiques i de l'entorn de l'exmandatari van afirmar que va viatjar a Cuba per a una consulta mèdica, tot i que des de llavors no se l'ha vist públicament.

«Sí, ell se sent millor aquí que a Mèxic, perquè a més els seus dos fills estan aquí», va argumentar Solá. El canceller va recordar que «fa un mes i escaig» Morales va demanar asil a l'Argentina i el president Macri «no li va concedir».

«Si no ens ocupàvem d'ell ràpidament la seva vida podia estar en perill, fet que considerem que podia provocar que hi hagués sang a Bolívia», va destacar, tot avançat que no està prevista una reunió de Fernández amb Morales.