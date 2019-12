Torra titlla la trucada de Sánchez de «gest buit i estèril» i insisteix en la bilateralitat

El president de la Generalitat, Quim Torra, considera que una trucada telefònica del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, en el marc d'una ronda de contactes amb tots els presidents autonòmics per aconseguir la seva investidura no solucionarà el conflicte català, i va considerar que es tracta d'un «gest buit i estèril». Després que en les darreres setmanes Torra telefonés el líder socialista i aquest no respongués, Sánchez va anunciar dimecres que parlaria amb el president català i amb la resta de caps de governs autònoms, però aquest gest es considera insuficient a la Generalitat, que insisteix en la bilateralitat.

En aquest sentit, la portaveu de Govern català, Meritxell Budó, va assegurar que la trucada telefònica no servirà per afrontar la situació política de Catalunya, tot demanant que hi hagi un «respecte institucional». «El tema no se soluciona amb una trucada de Sánchez dins d'una ronda de trucades als presidents de les 17 comunitats autònomes», va afegir Budó, insistint a reclamar que «el conflicte polític de Catalunya es solucioni des de la política».

En tot cas, la ronda de contactes de Sánchez amb partits i dirigents autonòmics va ser criticada per l'oposició, en considerar que es tracta d'un intent del candidat socialista de «blanquejar» els seus contactes amb Torra, que serà el segon, després del lehendakari basc Íñigo Urkullu, en aquesta ronda de trucades als presidents autonòmics, segons l'ordre d'antiguitat estatutària que Sánchez va anunciar que seguirà per a aquests contactes.



Un Govern «urgent»

El cap de l'executiu va explicar que vol parlar amb Torra i amb els altres per traslladar-los la «urgència» de posar en marxa el Govern i «sortir d'aquest impàs d'estar en funcions». Però abans d'aquesta ronda, Sánchez es reunirà dilluns al matí amb el líder de l'oposició i del PP, Pablo Casado, i amb la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas.

Casado ja va avançar dimecres que manté la seva negativa a donar suport a la investidura de Sánchez i va plantejar que pugui ser Ciutadans el que s'abstingui, juntament amb Navarra Suma, per facilitar-la. És un suggeriment que ahir va tornar a plantejar el líder dels populars, que va afegir que «un vot afirmatiu del PSOE, Podem i els partits regionalistes i l'abstenció de Ciutadans permetria una investidura sense dependre d'ERC». Casado també va criticar que Sánchez hagi inclòs Torra en la seva ronda de converses i el va acusar d'utilitzar de «comparses» la resta de presidents de les autonomies.

És un argument que també va esgrimir el president andalús, Juanma Moreno, en afirmar que no li agradaria que el candidat socialista intentés «utilitzar les comunitats per blanquejar una negociació amb Torra». «Si ell vol establir un diàleg i una negociació amb el senyor Torra, que vol la independència de Catalunya i trencar Espanya, el que no pot és utilitzar-nos a la resta de comunitats autònomes, i menys als andalusos», va destacar. Tampoc el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, vol ser la «coartada», com va afirmar a Twitter, perquè el candidat socialista «parli i restitueixi» la seva relació amb el president català.



A Vox no s'aclareixen

Per part seva, el líder de Vox, Santiago Abascal, va avançar que no està disposat a reunir-se amb el PSOE per parlar de la investidura mentre els socialistes segueixin negociant amb «els enemics d'Espanya». «No contribuirem a l'emblanquiment de Bildu, ni del comunisme bolivarià ni del colpisme», va escriure Abascal en un tuit. En tot cas, la seva versió difereix de la del secretari general del partit, Javier Ortega Smith, que va considerar «lògic» i «correcte» que se'ls convoqui per participar en aquesta ronda de contactes.