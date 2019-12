Acord entre la Xina i els EUA per frenar la guerra comercial

Xina i els Estats Units han arribat a un acord inicial per resoldre les seves diferències comercials, a més d'altres qüestions com les transferències tecnològiques, serveis financers i la protecció de la propietat intel·lectual, i que suposarà que finalment no siguin aplicats els aranzels creuats que les dues potències tenien previst imposar-se a partir de diumenge que ve, segons van informar les autoritats xineses i va confirmar el president dels EUA, Donald Trump.

Diversos representants de Govern xinès van anunciar ahir en roda de premsa que l'acord sobre el context per a la primera fase d'un tractat comercial amb els Estats Units inclou el compromís nord-americà de retirar els aranzels addicionals impostos a les exportacions xineses, mentre que el gegant asiàtic incrementarà les seves importacions de productes energètics i agrícoles nord-americans.

«Amb l'acord de primera fase, els EUA s'han compromès a revertir part dels aranzels aplicats a productes xinesos i a ampliar les exempcions per a les exportacions xineses», va assenyalar en roda de premsa Wang Shouwen, viceministre de Comerç de la Xina, afegint que Pequín «no introduirà els aranzels que anaven a aplicar-se des del 15 de desembre».



L'«impeachment» avança

L' impeachment contra Trump va arribar ahir al ple de la Cambra de Representants dels EUA després que el Comité Judicial aprovés dos articles del judici polític al president nord-americà, que van rebre el suport de 23 membres del partit Demòcrata.