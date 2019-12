La indústria alimentària alerta que un Brexit sense acord seria «catastròfic»

El director general de la Federació d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB), Mauricio García de Quevedo, va dir ahir que un Brexit dur seria «una situació catastròfica» per a les empreses del sector. García de Quevedo va fer aquestes declaracions durant la presentació de la sala Agroalimentària a Barcelona, en el marc d'una taula de debat centrada en els efectes que tindrà per a les empreses la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. El representant de la patronal espanyola va reaccionar així a la victòria per majoria absoluta de Boris Johnson, que s'ha mostrat públicament partidari d'un Brexit dur.