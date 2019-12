La presidència de la COP25 busca un acord a contrarellotge: "Treballem per aconseguir un text més ambiciós"

La presidència xilena de la COP25 busca a contra rellotge un acord 'in extremis' que salvi la Cimera del Clima després de dues setmanes de conferències a Madrid. "Estem treballant per aconseguir un text més ambiciós", ha assenyalat aquest dissabte el coordinador de la presidència de la COP25, Andrés Landerretche. "Després d'una intensa nit de negociacions, a primera hora del matí ens hem reunit amb els caps de totes les delegacions per deliberar i ens han mostrat el seu suport absolut per aconseguir més ambició climàtica", ha detallat Landerretche, que espera que es pugui acordar un text avalat pels 200 països participants "en les properes hores". "Existeix cert optimisme. Però si no hi ha consens entre les parts no hi ha consens", ha volgut deixar clar el coordinador de la presidència de la COP25, que ha descartat que es pugui acabar suspenent aquesta 25a Cimera del Clima. "No preveiem cap tipus de suspensió", ha afirmat Landerretche.

"L'acord no sortirà sense un bon resultat", ha insistit el coordinador de la presidència de la COP25. "S'ha d'arribar a un document final que es basi en la ciència i en el que s'aconsegueixi la neutralitat de carboni –petjada de carboni zero- d'aquí al 2050 com molt tard", ha vaticinat Landerretche. Precisament, entre els principals esculls de la negociació hi ha l'article 6 que regula els complexos mercats de carboni, amb forta oposició de països com Brasil, la Índia o Xina. Després d'una intensa nit de negociacions, els 200 països que participen a la conferència de la ONU sobre el canvi climàtic s'han despertat més dividits que mai i amb la paraula "inacceptable" com la més usada per definir un esborrany d'acord que no ha satisfet a ningú. Les ONG i els observadors ja s'havien avançat i 24 hores abans ja havien definit la COP25 com "una decepció i un terrible fracàs".

"La presidència xilena tenia una tasca: protegir la integritat de l'acord de París i no permetre que el cinisme i l'avarícia l'enterressin", va recordar la directora internacional de Greenpeace, Jennifer Morgan. "Però ha fracassat", va sentenciar Morgan. "És el pitjor text que he vist en totes les negociacions climàtiques. Serà un traïció per a la gent de tot el món", va ficar cullerada el director de l'ONG Power Shift Africa, Mohamed Adow. "En els últims 25 anys mai havia vist aquesta quasi total desconnexió entre el que la ciència i la població mundial reclama i el que els negociadors climàtics estan consensuat", va concloure un dels veterans observadors de la Cimera del Clima de Madrid, Alden Meyer.