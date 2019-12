Casado afirma que la «deriva» del PSOE li fa «vergonya aliena»

El líder del PP, Pablo Casado, va afirmar ahir que li fa «una mica de vergonya aliena» el comportament del Govern de Pedro Sánchez, qui, al seu judici ha entrat en una «deriva nacionalista i anticonstitucional» en les seves negociacions amb els independentistes. Per això, ha dit que no esperi «res» del PP en la reunió que mantindran demà dilluns al Congrés.

En el dinar de Nadal del PP de Madrid que es va celebrar al pavelló satèl·lit de la Casa de Campo davant uns 1.000 afiliats i càrrecs públics del partit, Casado va afirmar que el PSOE fa 16 anys «que blanqueja el full de ruta del Tinell» que ara recupera Pedro Sánchez, que ha elegit «voluntàriament i lliurement» els socis amb els qui vol governar. «Som la víctima de l'exclusió. Els del 'no és no' són ells», va emfatitzar.

Per tot això, Casado va posar l'accent en el fet que deixarà clar a Pedro Sánchez que el PP no li donarà suport perquè és «l'alternativa». «Que no esperi res, perquè trobarà un partit que és l'alternativa per enderrocar aquesta deriva nacionalista i anticonstitucional d'un socialisme que ha perdut la seva essència», va afirmar. El líder del partit conservador va criticar una vegada més que Sánchez hagi trigat més d'un mes des de les eleccions a citar-lo per a una reunió i va admetre que li «va sorprendre» que al cap de 36 hores dels comicis se «solemnitzés el seu pacte de l'abraçada» amb Pablo Iglesias al Congrés dels Diputats. «A mi em dol Espanya en termes d'Unamuno i em fa una mica de vergonya aliena qui governa Espanya», va proclamar.

Casado va repassar els passos del PSOE, des del Pacte de Tinell fa 16 anys, passant per la declaració de Granada, la que es va signar després a Barcelona «admetent la plurinacionalitat» i la moció de censura l'1 de juny del 2018 que, segons va dir, «sí que tenia contrapartides» com, al seu judici, es va veure mesos més tard en la cimera de Pedralbes que Sánchez i Torra van mantenir al desembre de l'any passat. «A ningú li pot estranyar que estiguem amb aquesta fractura de la concòrdia i la legalitat», va postil·lar.

Al seu entendre, aquella reunió de Pedralbes, en què es va subscriure un document de 21 punts, va ser un «desbordament de la Constitució». Per això, va subratllar que la polèmica manifestació secundada per PP, Cs i Vox a la plaça de Colón de Madrid contra aquell acord va ser «necessària».