Johnson diu que el Regne Unit s'ha embarcat en una «meravellosa aventura»

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, va tornar a felicitar el seu electorat per l'aclaparadora victòria en els comicis de dijous que consoliden la seva estratègia de sortida de la Unió Europea que va descriure ahir com «una meravellosa aventura». «La celebració d'unes eleccions tan a prop del Nadal no era del gust de ningú però heu aconseguit una cosa increïble», va declarar Johnson durant un discurs davant els seus simpatitzants i delegats conservadors a la localitat de Sedgefield (al nord del país).

«Heu canviat a millor tant el partit com el futur del nostre país», va afegir Johnson abans d'agrair la confiança dipositada en «moments tan difícils» i l'ímpetu demostrat pels seus votants, que han aconseguit portar aquest partit al triomf fins i tot en zones de tradicional domini rival laborista. «Heu trencat per nosaltres hàbits generacionals de votació i que ningú dels que viviu al nord d'aquest país tingui cap dubte que penso tornar amb escreix la vostra confiança», va afegir un satisfet Boris Johnson. «És hora de recuperar la nostra autoestima i començar a fer les coses d'una manera diferent. El nostre país s'ha embarcat en una meravellosa aventura», va concloure Johnson en declaracions recollides pel diari The Guardian.



Crisi entre els Laboristes

Mentre els tories estaven ahir de celebració, traient pit d'una victòria històrica, al Partit Laborista la tensió no deixa de créixer. Tot i que Jeremy Corbyn va confirmar que té previst apartar-se a principis de l'any vinent per obrir un nou període de reflexió, diverses veus com l'alcalde de Londres, Sadiq Khan, o la diputada Margaret Hodge li han demanat públicament que ho faci ja. El portaveu del Brexit, Keir Starmer, i la portaveu d'Exteriors, Emily Thornberry, figuren com a favorits per liderar la transició dins les files del partit socialdemòcrata, segons informava ahir El Mundo.

Per la seva banda, el Partit Liberal Demòcrata ha caigut per la seva part en una altra de les seves preocupants crisis d'identitat. Després de la dimissió de la seva líder, Jo Swinson, incapaç de revalidar el seu escó a Dunbartonshire (Escòcia), tres candidats despunten com a possibles líders: el veterà Ed Davey i les diputades Layla Moran i Christine Jardin.