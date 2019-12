Sturgeon insisteix en un segon referèndum escocès

? La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, va insistir ahir a Boris Johnson que reconegui que els resultats obtinguts per l'SNP són un mandat per a la celebració d'un segon referèndum d'independència a Escòcia. «No es pot forçar una nació a acceptar la seva visió de món quan aquesta ha deixat molt clar que no comparteix aquesta visió. Els resultats no poden deixar més clar que Escòcia no vol Johnson, no vol abandonar la Unió Europea i vol poder determinar el seu propi futur», ha explicat en declaracions recollides pel diari escocès The Herald.