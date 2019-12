La UE pacta l'acord de zero emissions amb Polònia en contra

Els líders de la Unió Europea han salvat l'acord de zero emissions tot i l'oposició de Polònia, però aquest queda de moment en un acord de principis. Així, la UE s'ha quedat a les portes de tancar un acord unànime per assolir la neutralitat climàtica el 2050.

L'oposició de Polònia, que havia arribat a demanar posposar aquest objectiu al 2070, segons fonts diplomàtiques, ha impedit un acord real entre els líders de la Unió Europea. Els polonesos «necessiten més temps»perquè ara mateix no són «capaços de comprometre's» a «implementar» aquest objectiu, segons ha explicat el president del Consell Europeu, Charles Michel.

Amb la manca d'unanimitat, l'objectiu de neutralitat climàtica el 2050 es queda més en un acord de principis que en acord real. El debat es reprendrà el juny del 2020.

El bloqueig a l'objectiu de la neutralitat climàtica el 2050 arriba després que la Comissió Europea hagi fet públic el seu full de ruta verd, amb l'objectiu de la neutralitat climàtica el 2050 com a proposta més ambiciosa.

Després de nou hores de negociació, l'oposició de Polònia va impedir divendres a la matinada, en plena setmana del clima per la cimera de Madrid, que els líders europeus puguin treure pit per posicionar el bloc com el primer continent amb l'objectiu de ser neutre en emissions el 2050.

A l'inici de la reunió, però, eren tres els països que s'oposaven a aquest objectiu. Polònia, Hongria i la República Txeca –molt depenents del carbó- no el veien amb bons ulls per l'elevat cost que els suposaria la transició ecològica.

Finalment, la República Txeca i Hongria van acceptar l'objectiu d'emissions zero per al 2050 després que s'acceptés l'energia nuclear com a via acceptada per a la transició. En aquesta qüestió, trobaven també el suport de França.