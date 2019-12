Acord de mínims a la Cimera del Clima

La XXV Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic (COP25) de Madrid va aprovar, finalment, un acord que recull els tres temes per als quals Xile va demanar ajuda de facilitació a Espanya, que inclouen l'ambició climàtica, els mecanismes de pèrdues i danys i el finançament. L'Article 6, sobre els mercats globals de carboni i últim aspecte que queda per desenvolupar de l'Acord de París, es debatrà de forma separada.

Després de complicades negociacions que van posar en perill l'acord fins a darrera hora, el document final «Xile-Madrid Temps per a l'Acció» demana a les parts augmentar la seva ambició climàtica en matèria de reducció d'emissions l'any 2020, d'acord amb la recomanació científica de limitar el creixement de la temperatura global a 1,5 ºC , amb l'objectiu de lluitar contra l'«emergència climàtica». Per tant, els Estats hauran de presentar al llarg de l'any que ve els seus nous compromisos nacionals de reducció d'emissions.

Durant el ple, el Brasil va estar a punt de tirar per terra l'acord per la seva oposició a incloure dos articles, el 30 i el 31, relatius a el paper dels oceans i dels sòls. Després d'un intens debat, en el qual tots els països que van intervenir van destacar la importància d'aquests dos articles i la moderació i equilibri de la seva redacció, així com l'esforç que ha suposat en les dues setmanes de negociacions, el Brasil va acceptar mantenir allò relatiu als sòls però no als oceans i, finalment, en una nova ronda de debat en què fins i tot es va oposar a la seva postura la veïna Argentina, el país presidit per Jair Bolsonaro va acceptar mantenir el text final «en consideració» de Tuvalu i Indonèsia.



Més ambició

El text expressa la «urgent necessitat» d'augmentar l'ambició dels compromisos nacionals de reducció d'emissions per lluitar contra el canvi climàtic el 2020, d'acord amb el calendari que el 2015 va fixar l'Acord de París, i expressa que aquests nous compromisos han de superar l'actual bretxa que existeix amb els actuals, amb els quals la temperatura global podria superar els 3 ºC d'increment.

En aquest sentit, reivindica la coherència de l'ambició dels països amb el que demana la ciència i el que la població mundial exigeix als carrers i reconeix també l'acció climàtica de la resta d'actors no governamentals, als quals anima a incrementar i generalitzar estratègies compatibles amb el clima.

El document també compromet els països a treballar i a aprofundir en les respostes contra els danys «irreversibles» que provoca el canvi climàtic en els països més vulnerables en el marc de el Mecanisme de Varsòvia de Pèrdues i Danys i inclou també un nou pla en matèria de gènere que permetrà en el futur donar resposta als efectes del canvi climàtic que són desiguals per a les dones i nenes.



L'ajuda de Ribera

De matinada, la presidenta xilena de la COP25, Carolina Schmidt, va demanar la facilitació de la ministra per a la Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, per desbloquejar aquesta qüestió, així com el Mecanisme de Varsòvia per compensar les pèrdues i danys i el finançament. La futura regulació dels mercats de carboni es va posposar per a la propera conferència, encara que a Madrid s'han aconseguit importants «avenços» sobre el sistema que ha d'ordenar el comerç de drets d'emissió a tot el món.