Un nen de 12 anys, en estat molt greu per una intoxicació etílica aguda

Un nen de 12 anys està ingressat a la Unitat de Cures Intensives de Pediatria de l'hospital Virgen de la Arrixaca de Múrcia en estat molt greu com a conseqüència de la intoxicació etílica aguda patida a la nit de dissabte a Santiago El Mayor (Múrcia). El Centre de Coordinació d'Emergències 112 Regió de Múrcia va assenyalar que va rebre una trucada en què es demanava assistència sanitària per a un nen que presentava una intoxicació etílica aguda. La persona que va trucar al telèfon d'emergències va apuntar que el nen estava vomitant i que va caure a terra, on va quedar inconscient. Fins al lloc dels fets es van desplaçar efectius de Policia Local de Múrcia i dues ambulàncies, una de Protecció Civil, que va atendre en primer lloc el menor, que va ser traslladat posteriorment a una Unitat Mèdica d'Emergència a causa de la gravetat del seu estat, on finalment va ser intubat.