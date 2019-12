Obama: "Les dones són indiscutiblement millors. Si governessin a tots els països del món, millorarien els nivells de vida"

L'expresident dels Estats Units Barack Obama ha exalçat aquest dilluns el lideratge femení en assegurar que si les dones governessin en tots els països del món "millorarien els nivells de vida i els resultats".

Obama ha assenyalat en un esdeveniment a Singapur que tot i que les dones no són perfectes són "indiscutiblement millors" que els homes, segons ha informat BBC.

L'expresident nordamericà ha assegurat que durant el seu temps en el càrrec va reflexionar sobre com seria el món si estigués governat per dones. "Estic completament segur que si en dos anys totes les nacions del món estiguessin governades per dones veuríem una millora significativa en gairebé tots els àmbits", ha indicat.

Sobre la seva tornada a la política, Obama ha sostingut que confia en els líders que fan un pas al costat quan ha arribat el seu moment. "Quan mires el món i els problemes que hi ha, la major part d'ells estan generats per gent gran, normalment homes, que no s'han apartat de el camí", ha traslladat.

En aquest sentit, ha explicat que és important que els líders polítics comprenguin que no estan en un càrrec "de per vida". "No hi ets per mantenir la teva importància ni el teu poder", ha afegit.