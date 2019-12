El PSOE avisa que es «perdrà una oportunitat de diàleg» sobre Catalunya si no hi ha investidura

El secretari d'organització de PSOE, José Luis Ábalos, va avisar ahir que si no prospera la investidura de Pedro Sánchez, es perdrà l'oportunitat de resoldre el conflicte català per la via del diàleg, ja que «es demostrarà que no hi ha possibilitats per al diàleg». «Aquest és el moment i no sé si hi haurà altres moments, però en això consisteix l'habilitat de la política: saber identificar clarament quan es presenten les oportunitats. Per tant, convido al fet que si hem de prendre una decisió, sobretot si és una decisió valenta, ho fem ja», va assegurar durant la seva intervenció a la clausura del XIV congrés del PSC.

Ábalos, que va defensar que els socialistes s'han d'entendre amb ERC perquè «no queda una altra opció», va urgir a investir Sánchez per fer aquest «primer pas» per poder afrontar un «procés de diàleg». Va assenyalar que «sense això no hi ha res. Obstinar-se a posar condicions sobre el previ és absurd perquè és inútil abans d'iniciar qualsevol procés anar plantejant qüestions que lògicament s'han de resoldre en un trajecte que tampoc serà curt, perquè els problemes importants tampoc es resolen immediatament. I nosaltres som conscients de la magnitud del desencontre».

Per part seva, la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, va instar el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, a no recolzar-se en els independentistes per ser president. «Estem a temps. Es poden trencar les negociacions amb els nacionalistes», va assegurar. La líder de l'oposició al Parlament va llançar aquest missatge a Sánchez un dia abans que el candidat a la Presidència es reuneixi amb la portaveu parlamentària de Cs, Inés Arrimadas.

En una visita a la fira avícola del Prat de Llobregat, la dirigent del partit taronja va lamentar que el PSOE prefereixi «cedir al xantatge d'ERC en lloc d'apostar per la via Arrimadas», va assegurar, en al·lusió a un acord d'investidura que inclogui un total de 221 diputats, els de PSOE (120), PP (89), Cs (10) i Navarra Suma (2).

Paral·lelament, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, va instar el president de Govern en funcions a dir quantes línies vermelles està disposat a travessar per seguir a la Moncloa en la negociació que està duent a terme amb «aquells que volen destruir Espanya». «El PP no estarà al costat del PSOE quan el que fan els socialistes, amb Sánchez al capdavant, és intentar negociar amb aquells que volen destruir la Constitució», va afegir.