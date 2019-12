Johnson vol accelerar el Brexit portant divendres al Parlament la llei sobre la sortida de la UE

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va començar a perfilar el seu nou Govern i va rebre els seus diputats per tal d'accelerar el seu pla per al Brexit, el que farà amb la presentació divendres davant el Parlament de la llei sobre l'acord de sortida de la Unió Europea. Johnson va designar Simon Hart com a nou ministre per a Gal·les, cobrint un dels llocs que havien quedat vacants al seu equip arran de les eleccions del 12 de desembre, en què el Partit Conservador va obtenir una majoria absoluta.

El líder conservador va confirmar així mateix al Ministeri de Cultura Nicky Morgan, que no es va presentar als comicis com a candidata a la Cambra dels Comuns però mantindrà el seu lloc al gabinet en haver estat designada membre dels Lords.

Johnson, que va accedir al poder per primera vegada el passat juliol sense haver de passar per les urnes, planeja de moment mantenir intacte el gruix del seu antic Executiu, encara que es preveu que reformi els ministeris quan es consumi la retirada de la UE, el proper 31 de gener.

El primer ministre va rebre a més en privat el seu nou grup parlamentari, format per 365 diputats d'un total de 650 a la Cambra dels Comuns, que inclou 55 representants de circumscripcions anteriorment laboristes que aquesta vegada van votar als conservadors per veure materialitzat el Brexit. També es van reunir a Westminster els diputats de l'independentista Partit Nacionalista Escocès (SNP), que es consolida com a tercera força parlamentària, per darrere dels laboristes (amb 203 escons), després d'aconseguir dijous passat 48 dels 59 seients que té Escòcia en els comuns.

Els parlamentaris prendran possessió dels seus llocs entre avui i demà, així com també serà nomenat el nou president de la cambra baixa, Lindsay Hoyle, abans que dijous la reina Isabel II inauguri el nou curs parlamentari amb la lectura de l'agenda legislativa de Govern.

Un portaveu governamental va assegurar que Johnson sotmetrà divendres a votació a la Cambra dels Comuns la llei de l'acord de sortida de la Unió Europea -que trasllada al dret britànic el contingut d'aquest pacte-, que superaria així el seu primer tràmit amb el suport de la majoria conservadora. S'espera que posteriorment el Parlament segueixi processant la llei, fins que aquesta rebi sanció reial després de passar per la Cambra dels Lords, en el retorn després del recés nadalenc. No obstant això, si el Govern voldria que el text quedés aprovat abans de final d'any, el que no està confirmat, podria fer-ho habilitant suficients dies laborables, el que possiblement inclouria convocar la càmera en un dissabte, segons fonts parlamentàries.

Johnson va ser felicitat avui pel seu resultat electoral pel president dels Estats Units, Donald Trump, amb qui va coincidir en la importància de negociar "un ambiciós acord comercial", segons el seu portaveu.