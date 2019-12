El papa Francesc ordena eliminar el secret pontifici en els casos de pederàstia

El papa Francesc ha ordenat eliminar el secreti pontifici a les denúncies, processos i decisions relacionades amb casos de pederàstia per part de membres de l'església catòlica. En una instrucció que ha fet pública el Vaticà, el Papa afegeix que no es pot imposar cap "vincle de silenci" respecte als fets encausats ni al denunciant ni tampoc a la persona que afirma haver estat perjudicada ni als testimonis.

Francesc també considera que "el secret d'ofici no obsta per al compliment de les obligacions establertes en cada lloc per la legislació estatal, incloses les eventuals obligacions de denúncia", així com "donar curs a les resolucions executives de les autoritats judicials civils".

En la instrucció, el pontífex estableix que l'exclusió del secreti pontifici també subsisteix quan els delictes de pederàstia hagin estat comesos en concomitància amb altres delictes.

A més, Francesc afegeix que la informació es tractarà de manera que es garanteixi la seva seguretat, la integritat i la confidencialitat, amb l'objectiu de "protegir la bona reputació, la imatge i la privacitat de totes les persones involucrades".