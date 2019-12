El Papa elimina el secret pontifici en denúncies d'abusos sexuals

El Papa ha eliminat el secret pontifici davant «les denúncies, els processos i les sentències» concernents als delictes d'abusos sexuals a menors i adults vulnerables, segons es recull en una ordenança que limita la confidencialitat de les causes relacionades amb la pederàstia. El pontífex ha pres aquesta mesura en el motu proprio Vos estis lux mundi, aprovat al maig i publicat aquest dimarts. La instància, que ha signat com és habitual el secretari d'Estat, Pietro Parolin, ja està vigent i s'estén a totes les recerques realitzades pel Vaticà i per les diòcesis que tinguin com a objecte tot fet relacionat amb l'encobriment o la possessió de pornografia infantil.

Amb la nova disposició, la informació haurà de ser requerida a través d'un rogatori internacional, mentre que, en els documents vinculats a cúries diocesanes, les autoritats judicials hauran de dirigir-se directament al bisbe corresponent. «No pot imposar-se cap vincle de silenci respecte als fets encausats ni al denunciant, ni a la persona que afirma haver estat perjudicada, ni als testimonis», es descriu en el document impulsat pel Papa.

En referència a això, la instrucció recorda que «el secret d'ofici no obsta per al compliment de les obligacions establertes en cada lloc per la legislació estatal». En aquest sentit, el text subratlla que s'inclouen «les eventuals obligacions de denúncia, així com donar curs a les resolucions executives de les autoritats judicials civils». El document, amb vigència «ferma i estable», es divideix en cinc punts en els quals s'aclareix que el maneig de les dades corresponents a aquestes qüestions ha de realitzar-se «de manera que es garanteixi la seva seguretat, integritat i confidencialitat».

Víctimes d'abusos al si de l'Església espanyola han aplaudit l'eliminació del secret pontifici, «una reivindicació històrica dels col·lectius de víctimes», però demanen «no abaixar la guàrdia» davant «fortes resistències»per part de «la majoria de bisbes espanyols». «Després de sis anys de pontificat, el papa Francesc per fi ens dona una bona notícia. L'abolició del secret pontifici és una reivindicació històrica dels col·lectius de víctimes», deia el portaveu de l'associació Infància Robada, Miguel Hurtado, la primera víctima que va denunciar abusos sexuals comesos pel monjo de Montserrat Andreu Soler.



Dimissió del nunci de França

En aquest context, ahir, el dia de l'aniversari del pontífex, que complia 83 anys, el Papa acceptava la dimissió del nunci apostòlic a França, l'arquebisbe Luigi Ventura, que havia estat acusat d'agressió sexual per part de dos adults. La sala de premsa del Vaticà va fer pública la notícia de la renúncia del diplomatic, si bé no va entrar en matèria i no va valorar l'assumpte.

El 8 de juliol passat, el Vaticà li va aixecar la immunitat diplomàtica perquè les autoritats poguessin procedir amb la recerca per presumptes «agressions sexuals», segons va indicar llavors un portaveu del Ministeri francès de Relacions Exteriors. La Fiscalia de París investiga el cas.