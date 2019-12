Preocupació a la UE pel termini «limitat» per negociar el post-Brexit

La Unió Europea veu amb preocupació el poc temps que quedarà després del Brexit per negociar el nou marc de relacions amb el Regne Unit abans que expiri el període de transició el desembre del 2020, un termini que considera «molt limitat» i «rígid». «Serà problemàtic dur a terme unes negociacions i tancar un acord ampli. Haurem de veure què es pot aconseguir exactament en aquest període de temps», avisava, ahir, el vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis. L'acord de «divorci» entre la UE i Regne Unit preveu un període de transició per negociar l'acord que s'activarà una vegada es produeixi el Brexit, previsiblement el pròxim 31 de gener, i que en qualsevol cas conclourà el 31 de desembre de 2020 si les parts no acorden una pròrroga per a aquesta fase. La còmoda victòria del primer ministre britànic, Boris Johnson, en les eleccions de dijous passat, fa pensar que l'acord per a un Brexit ordenat serà aprovat amb celeritat, de manera que el Regne Unit abandonarà el club comunitari el mes vinent. Però els líders de la UE van advertir en la cimera de la setmana passada que el període de transició és molt curt, per la qual cosa hi haurà poc marge per negociar.