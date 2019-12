Sánchez accepta reunir-se amb Torra per abordar la «crisi política» si surt investit

El candidat a la presidència del Govern Pedro Sánchez es reunirà amb el president de la Generalitat, Quim Torra, quan arrenqui la legislatura. Amb aquesta trobada, Sánchez buscarà rebaixar la tensió territorial i, si és investit, conformar un Govern que encari políticament la «crisi política» a Catalunya. Des de La Moncloa asseguren que la reunió amb Torra serà una més en l'agenda territorial que Sánchez està disposat a obrir, un cop investit, en una legislatura que pretén que estigui marcada pel diàleg. No obstant això, per al Govern la reunió és «bilateral» i Torra posarà sobre la taula reivindicacions com l'autodeterminació o la llibertat dels presos.

Des de les nou del matí d'ahir, el president en funcions va començar una frenètica ronda de converses telefòniques amb els líders autonòmics en funció de la seva antiguitat estatutària. En paral·lel, el PSOE, en la persona de la portaveu de el grup parlamentari, Adriana Lastra, es va reunir amb Més País, Compromís, ERC, EH Bildu, JxCat i la CUP.

En aquesta llista de trucades telefòniques, Sánchez va anunciar a cadascun dels líders amb els quals va parlar que convocarà la conferència de presidents autonòmics al Senat després de la investidura. I els va traslladar que la conferència serà un dels eixos principals de la legislatura, que serà «d'una banda, la del diàleg i, de l'altra, la de la reducció de la tensió territorial».



«Encarrilar» la situació

El president espanyol va indicar a Torra, en una conversa de 15 minuts, que el seu desig, si resulta investit, és donar pas a una legislatura en què intentarà «encarar políticament la situació a Catalunya». Torra va exposar que la solució al conflicte a Catalunya «passa per l'exercici del dret d'autodeterminació, la fi de la repressió, així com la llibertat dels presos polítics», segons la Generalitat. En aquest punt, Sánchez va recordar a Torra que Espanya és un «Estat social i democràtic de dret» i que ell «defensa plenament la independència de la justícia», indiquen fonts de La Moncloa.



«Necessitarà temps»

Això sí, el líder socialista va admetre davant el president català que encarar el conflicte polític «necessitarà temps», tot i que està convençut que «el diàleg i la consecució d'un govern i uns pressupostos faran possible abordar qüestions clau per a la vida de milions de catalans i catalanes, com la sanitat, l'educació, les infraestructures i els transports, la dependència o la indústria».

Per la seva banda, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va valorar que Sánchez i el president Quim Torra s'avinguin a celebrar una reunió i va reivindicar així una «relació bilateral» per iniciar un diàleg «real», sense contemplar a hores d'ara la conferència de presidents autonòmics.



Torra: «Primera notícia»

El mateix Torra va lamentar que Sánchez, no li digués res d'aquesta conferència: «Primera notícia. En la conversa que hem tingut, el president Sánchez no m'ha comunicat res d'això que han explicat minuts després. Potser és perquè ja no em considera un president autonòmic». En aquest cas, Torra decidirà si acudir a la conferència quan rebi la invitació oficial. La trucada entre els presidents va indignar l'oposició i va ser rebuda amb escepticisme per formacions sobiranistes com la CUP (que ahir va refermar el seu «no» a Sánchez), mentre que va ser ben vista pel PSC i pels comuns, que van anunciar que hi ha una possibilitat real d'investidura «abans que acabi l'any».