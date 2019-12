VÍDEO | Un policia salva la vida d'un nen ennuegat amb un tros de menjar

Una agent de la Policia Nacional ha salvat la vida d'un nen de quatre anys amb una maniobra de primers auxilis a Lorca. La mare del menor va entrar a la comissaria de la Policia Nacional d'aquesta localitat demanant auxili i un dels policies, que era al servei de seguretat, va sortir ràpidament en la seva ajuda.





Un Policía salva la vida de un niño de 4 años que se había atragantado con comida tras realizarle la maniobra de Heimlich en Lorca (Murcia). La madre entró a la comisaría pidiendo auxilio y el agente salió a socorrerlo https://t.co/FkIVfVFCer pic.twitter.com/Hju8ZmLa1m — Europa Press (@europapress) December 18, 2019

Els fets van passar fa pocs dies, quan una dona va acudir angoixada a demanar ajuda a la comissaria de Policia Nacional de Lorca. El seu fill, de només quatre anys, s'estava asfixiant i no sabia com ajudar-lo.L'agent va anar a ajudar i va comprovar que el petit no podia respirar, aplicant-li la maniobra d'Heimlich. Va envoltar a l'infant amb els seus braços per estrènyer a la boca de l'estómac fins que va expulsar un tros de menjar que se li havia quedat encaixat.Posteriorment, tant la mare com el nen van ser acompanyats a l'interior de la comissaria, on van ser assistits per la resta d'agents.Des que els agents de Policia Nacional comencen la seva formació com a alumnes a l'Escola Nacional de Policia d'Àvila, s'inicien en l'aprenentatge de tècniques de primers auxilis.Davant determinades situacions d'emergència, aquests coneixements poden ser crucials per assistir a les persones fins a l'arribada dels serveis sanitaris fins i tot, la seva posada en pràctica, pot salvar vides.Així mateix, els agents continuen rebent una formació contínua al llarg de la seva carrera professional a través de cursos i jornades de formació.Des de la pràctica d'una reanimació cardiopulmonar (RCP) fins a com resoldre un ennuegament o realitzar una primera assistència en cas d'hemorràgies, contusions o cremades, passant per la detecció d'un ictus, formen part de la instrucció teoricopràctica dels agents per poder prestar un millor servei als ciutadans.