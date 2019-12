La Cambra de Representants aprova obrir un 'impeachment' contra Donald Trump

La Cambra de Representants dels Estats Units ha aprovat aquest dimecres en una sessió històrica obrir un 'impeachment' al Senat contra el president, Donald Trump, qui es convertirà així en el tercer mandatari de país a fer front a un judici polític.

Trump es converteix així en el primer president republicà reprovat per la Cambra de Representants, atès que Richard Nixon (1969-1974) va dimitir abans que el procés en contra seu pel 'Watergate' arribés a aquest punt.

En termes generals, serà el tercer president en encarar un judici polític al Senat, després dels demòcrates Andrew Johnson (1865-1869) i Bill Clinton (1993-2001), als quals va salvar la majoria oficialista al Senat.

La Comissió Judicial ha acusat Trump d'un càrrec d'abús de poder per pressionar el seu homòleg ucraïnès, Volodimir Zelenski, perquè obrís dues investigacions que li beneficiarien per a la reelecció en 2020: una sobre les suposades corrupteles del precandidat demòcrata Joe Biden i el seu fill fill Hunter en els seus negocis a Ucraïna i una altra sobre "la desacreditada teoria" que va ser aquest país, no Rússia, el que va interferir en els comicis de 2016.

Trump també està acusat d'un segon càrrec d'obstrucció al Congrés per rebutjar els requeriments que li ha fet la Cambra de Representants tant d'informació com de compareixença en el marc de la investigació de l'impeachment'. Segons la Comissió Judicial, també va ordenar als funcionaris i agències de Govern que no fessin cas de les peticions parlamentàries en aquest sentit.