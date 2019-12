La defensa de Junqueras demana al TS la seva llibertat i anul·li la sentència

La defensa de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha demanat aquest dijous al Tribunal Suprem que el deixi en llibertat immediatament i en els pròxims dies tornarà a plantejar la nul·litat de la sentència del procés, a la llum de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

L'advocat de Junqueras, Andreu Van Den Eynde, ha comparegut davant els mitjans a les portes de la presó de Lledoners, després de reunir-se amb Oriol Junqueras per la sentència del Tribunal de Luxemburg que aquest dijous ha avalat la seva immunitat com a europarlamentari.

Van Den Eynde ha presentat aquest mateix matí un escrit al Suprem per exigir que Junqueras surti de presó, atès que considera que això és "incompatible amb l'essència" de la immunitat que se li ha reconegut i en els pròxims dies reiterarà la seva petició de què s'anul·li la sentència del procés, ja que el seu client "no podia ser condemnat".

Van den Eynde veu "impossible" que el Tribunal Suprem no apliqui la sentència del TJUE i no alliberi Oriol Junqueras. Ha destacat que no s'imagina l'Estat mantenint-se "indefinidament" en la "violació del drets humans". "He de veure-ho, per creure-m'ho", ha dit el lletrat en referència al no compliment de la sentència del tribunal europeu per part dels tribunals espanyols.