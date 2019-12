La sentència del TJUE i els seus efectes sobre el futur de Junqueras, Puigdemont i Comín

La decisió de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) sobre el líder d'ERC, Oriol Junqueras, pot desencadenar una sèrie de conseqüències de profund calat en la política catalana.

LES EXPECTATIVES JUNQUERAS

Com a cap de llista d'ERC en els comicis de el passat 26 de maig, Junqueras va ser elegit eurodiputat, si bé el Tribunal Suprem, en ple judici del Procés, no li va permetre sortir de la presó per complir els tràmits necessaris per a adquirir la condició de europarlamentari, per la qual cosa no va prendre possessió.

Condemnat a 13 anys de presó per sedició i malversació, Junqueras ha reclamat aquest matí des de la presó de Lledoners (Barcelona) la "nul·litat de la sentència" del Tribunal Suprem i la "llibertat per a tots" els que van ser jutjats, una petició de la qual fan bandera tant ERC com JxCat.

En haver-se dictat ja sentencia des del Suprem, sense esperar a conèixer la decisió del TJUE sobre la immunitat de Junqueras, la complexitat del seu cas és notable, encara que en les files d'ERC mantenen l'esperança que el seu líder sigui excarcerat.

"Si el volien mantenir a la presó havien de demanar un suplicatori a el Parlament Europeu, de manera que els procediments judicials posteriors són nuls, i així ho demanarà l'equip jurídic d'ERC davant del Tribunal Suprem", ha avançat el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional dels republicans, Pere Aragonès.

PUIGDEMONT I COMÍN VEUEN MÉS A PROP EL SEU ESCÓ

Mentre a ERC hi ha incertesa sobre les possibilitats reals que Junqueras surti de presó i pugui prendre possessió del seu escó a l'Eurocambra, A JxCat la decisió del TJUE ha estat acollida amb tanta o més eufòria, ja que es dóna per fet que aquesta sentència aplana el camí perquè l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Antoni Comín puguin exercir com a eurodiputats.

Els números u i dos de la llista de JxCat a les eleccions europees del 26M destaquen que, segons el TJUE, una persona adquireix la condició d'eurodiputada des que és proclamada oficialment com electa en els comicis -cosa que la Junta Electoral Central espanyola va fer el 13 de juny- i que "per aquest fet i des d'aquest moment" gaudeix de la immunitat que va aparellada a l'escó.

Això és així tot i que no s'hagi complert amb els tràmits que exigeix la legislació nacional o no s'hagi participat en la sessió constitutiva de l'Eurocambra, que va tenir lloc el 2 de juliol, per la qual cosa Puigdemont i Comín, que van fugir a Bèlgica després la declaració unilateral d'independència de 2017 i que tampoc van poder prendre possessió de l'escó, veuen augmentar ara les seves possibilitats.

El Tribunal General de la UE ha de resoldre un assumpte plantejat pels dos contra l'Eurocambra per impedir-los prendre possessió dels seus escons, mentre que el TJUE ha de decidir sobre un recurs relatiu a les mesures cautelars que van demanar per poder recollir l'acta de forma provisional fins que es dilucidi aquest recurs.

A més, el tribunal belga que ha de decidir sobre la seva extradició ha ajornat la vista el cas fins febrer a expenses que la justícia europea es pronunciï sobre la seva immunitat.

RUMB A PERPINYÀ?

Tant bon punt s'ha conegut la decisió del TJUE, JxCat ha celebrat una reunió en els seus despatxos al Parlament, en què han participat per videoconferència Puigdemont i Comín, aclamats pels seus coreligionaris -inclòs Torra- al crit de "Perpinyà, Perpinyà".

Al·ludien així a la possibilitat que, si se li reconeix la immunitat com a eurodiputat, Puigdemont es desplaci a Perpinyà, a la Catalunya Nord.

DE NOU PRESIDENCIABLE?

El lideratge indiscutible que Puigdemont segueix exercint en JxCat podria traduir-se en que tornés a encapçalar la candidatura d'aquest espai polític en unes eleccions a Parlament.

La seva eventual immunitat, però, no resoldria l'escull que ja li va impedir ser investit president després dels comicis de el 21 de desembre de 2017: no poder-se sotmetre a una investidura presencial a la cambra catalana.

És més que improbable que Puigdemont arribi a creuar la frontera espanyola, ja que no confia que la seva condició d'eurodiputat li eviti una detenció.

En qualsevol cas, assenyalen fonts independentistes, Puigdemont sí que podria presentar-se a unes noves eleccions catalanes, encara que si decidís agafar l'acta de diputat al Parlament hauria de renunciar al seu escó a l'Eurocambra i perdria la seva immunitat.