ERC congela les negociacions amb el PSOE

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha explicat aquest dijous que els republicans no tornaran a asseure's a negociar amb el PSOE sobre la investidura de Pedro Sánchez fins que no coneguin l'opinió dels socialistes de la sentència del TJUE sobre la immunitat d'Oriol Junqueras.

En una compareixença, Vilalta ha dit que abans de tornar a dialogar amb el PSOE també volen saber el posicionament de l'Advocacia de l'Estat i que es demostri que s'ha abandonat el "camí de la judicialització" i que s'aposta per la via política. La portaveu d'ERC ha celebrat que s'hagi "trencat el mur de la injustícia" i ha reclamat que l'Estat compleixi les sentències judicials "tal com predica".

Durant la compareixença, Vilalta ha celebrat que aquest dijous amb l'anunci del TJUE "guanyi la democràcia" en aclarir-se que s'han "vulnerat els drets de Junqueras i la ciutadania".

Una vegada més, han exigit la nul·litat de la sentència de l'1-O i la llibertat "immediata" del president d'ERC. "Ho batallarem tot jurídicament perquè el que diu el TJUE s'apliqui de forma immediata", ha argumentat Vilalta.