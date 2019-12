El govern escocès demana oficialment a Westminster celebrar un nou referèndum d'independència

La primera ministra escocesa Nicola Sturgeon ha demanat al govern britànic la cessió de competències per celebrar un nou referèndum d'autodeterminació. Sturgeon ha fet oficial la sol·licitud aquest dijous al matí i ha assegurat que és "indiscutible" que els resultats de les eleccions generals de fa una setmana obren la porta a un nou plebiscit. La victòria dels conservadors i la promesa del primer ministre Boris Johnson de culminar el Brexit van topar a Escòcia amb la incontestable majoria del Partit Nacional Escocès (48 diputats de 59 en joc). Johnson és reaci a acceptar un nou referèndum i esgrimeix el "no" a la independència del 2014 com a mandat a respectar. No obstant, els nacionalistes escocesos defensen que un dels principals arguments en contra de la independència (la permanència a la UE) ja no es compleix, i per tant cal tornar a les urnes per decidir el futur d'Escòcia.

Lluny de mostrar-se optimista, Sturgeon ha reconegut que espera que la resposta de Johnson sigui un "no taxatiu". Aquest mateix dijous, el primer ministre ha presentant el nou programa de govern al parlament britànic, en el qual ha deixat clar que "la integritat i la prosperitat" del Regne Unit té per a ell "la màxima importància".

Anticipant la negativa del líder conservador, Sturgeon ha acompanyat la seva compareixença amb la presentació d'un document de 39 pàgines anomenat 'El dret a decidir d'Escòcia: Posant el futur d'Escòcia a les mans d'Escòcia', en el qual defensa que el poder per autoritzar referèndums d'autodeterminació sigui traspassat a Escòcia de manera permanent i sigui el parlament amb seu a Edimburg el que tingui l'última paraula d'ara endavant.

"El govern escocès té un mandat democràtic clar: oferir al poble la possiblitat de triar el seu futur en un referèndum d'independència. El govern britànic té el deure democràtic de reconèixer això", ha assegurat Sturgeon en la seva compareixença. L'objectiu del Partit Nacional Escocès és celebrar un nou referèncum durant la segona meitat del 2020, però la negativa de Westminster allunya aquesta possibilitat.