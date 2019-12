Indonèsia prepara una nova capital des de zero

El president d'Indonèsia, Joko Widodo, passejava ahir pels terrenys on farà construir des de zero la nova capital del país. Les obres està previst que comencin cap a finals de 2020 a la part oriental de l'illa de Borneo, i tenen com a objectiu fugir de la congestió viària, la superpoblació i les inundacions de Jakarta, segons el mateix Widodo. La nova capital tindrà capacitat de manera inicial per a un milió i mig de residents i costarà prop de 466 bilions de rúpies (29.330 milions d'euros); s'espera que el trasllat pugui iniciar-se l'any 2024, quan acabi la legislatura actual de president. La zona elegida per a la nova ciutat té, segons Joko Widodo, el «mínim risc» d'afectació de desastres naturals com ara tsunamis, terratrèmols o erupcions volcàniques, i a més bones comunicacions amb les ciutats i els ports més propers.